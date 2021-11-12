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جندي يغتصب زميتله بوحشية بعد انتهاء حفل

منذ 12 ساعة
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جندي يغتصب زميتله بوحشية بعد انتهاء حفل

باريس (صدى):
تعرضت جندية فرنسية للاغتصاب على يد جندي زميلها في قصر الإليزيه في باريس.

وفتحت النيابة العامة الفرنسية تحقيقا بشأن اتهام بتعرض جندية فرنسية للاغتصاب على يد جندي في قصر الإليزيه في باريس في يوليو الماضي.

ووقع الاعتداء المفترض بعد حفل وداع أقيم لجنرال وشخصين آخرين حضره الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وفقا صحيفة ليبراسيون.

وقالت جندية شابة سبق أن حضرت حفل الوداع إنها تعرضت للعنف الجنسي من قبل رجل هو أيضا جندي و ضابط صف.

وتبين أن "الجنديين يعملان في رئاسة الأركان الخاصة ويتعاونان بشكل يومي ويعرفان بعضهما البعض

باريس
جندي
قصر الإليزيه

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 55069
منذ 3 ساعات
اوكي

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أحدث التعليقات

غييييوووورررر
اعجبنبي هذا التعليق لانه واقعي والمحامي هذا فتح باب للبنات للكسب السريع ورسالته سوف تدرس وتنفذ بسرعه
عبدالله فريج / الاردن
كل التوفيق للزعيم الهلالي العالمي...وكلنا مع الهلال واي فريق يمثل السعودية
ط 🍹🍹🍹
"المفروض أن لا تتجاوز نسبة الأجانب المقيمين 10% من إجمالي عدد السكان حسب المتخصصين" أغلب الجنسيات التي لدينا هم من الهند وبنغلاديش والباكستان وافغانستان...
ابو عمار
الله يشفيه
ابو عمار
الفراغ شين

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