جندي يغتصب زميتله بوحشية بعد انتهاء حفل

باريس (صدى):
تعرضت جندية فرنسية للاغتصاب على يد جندي زميلها في قصر الإليزيه في باريس.
وفتحت النيابة العامة الفرنسية تحقيقا بشأن اتهام بتعرض جندية فرنسية للاغتصاب على يد جندي في قصر الإليزيه في باريس في يوليو الماضي.
ووقع الاعتداء المفترض بعد حفل وداع أقيم لجنرال وشخصين آخرين حضره الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وفقا صحيفة ليبراسيون.
وقالت جندية شابة سبق أن حضرت حفل الوداع إنها تعرضت للعنف الجنسي من قبل رجل هو أيضا جندي و ضابط صف.
وتبين أن "الجنديين يعملان في رئاسة الأركان الخاصة ويتعاونان بشكل يومي ويعرفان بعضهما البعض