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بالفيديو.."جورج قرداحي" : لا اتحدى المملكة وأطالب بضمانات

منذ ساعتين
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بالفيديو.."جورج قرداحي" : لا اتحدى المملكة وأطالب بضمانات

بيروت (صدى):
طالب وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، المملكة ودول الخليج بضمانات قبل تقديم استقالته من منصبه.

وقال قرداحي خلال لقاء صحفي له اليوم الجمعة : "أنا لست متمسكا بمنصب وزاري ولست بموقع تحدّي أحد لا المملكة العربية السعودية ولا رئيس الحكومة، ولا نريد استفزاز أحد".

وأضاف : والبعض استغل قضيتي لتقديم براءة ذمة للمملكة، ولدول الخليج، قائلًا : لم نطرح مسألة استقالتي من منصبي في لقائي مع رئيس مجلس النواب اللبناني».

وتابع أن الآراء منقسمة بين مؤيّدة للاستقالة وأخرى معارضة ولم يتحدّث أحد عن ضمانات.

المملكة
لبنان
جورج قرداحي
دول الخليج

التعليقات

يسعاهيثلاهسسبسيهعا
يسعاهيثلاهسسبسيهعا عدد التعليقات : 1
منذ ساعة
الحمد لله مدينتنا لم يعد فيها أحد من العرب اصبحت خالية من العرب عادت كما كانت واصبح سكانها من جنوب شرق آسيا وأرتحنا من أزمتهم ولم تعد تهمني بقية مناطق السعودية لا يهمني سوى مدينتي وأنا فقط ومن يعز علي
المهم
المهم عدد التعليقات : 112
منذ 55 دقيقة
وين الباحه
احمد
احمد عدد التعليقات : 1
منذ 42 دقيقة
مسنود مايقدرون يقيلونه

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أحدث التعليقات

رااايق
ما عندك سالفة **!!!!!!!
ع. س. ع
وش تعليمك يا ابو خرقة لو عندك اخلاق ما تقول هذا الكلام عن ابو عبدالله انا هلالي ولكن ماجد عبدالله خط احمر،،، انت حدك...
رااايق
اللي في الجدر يطلعه الملاس **!!
ع. س. ع
موتو بغيضكم واشربو من البحر،،، الآسيوية صعبة قوية
ع. س. ع
ها ها ها ها ها ها ها الآسيوية صعبة قوية

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