بالفيديو.."جورج قرداحي" : لا اتحدى المملكة وأطالب بضمانات

بيروت (صدى):
طالب وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، المملكة ودول الخليج بضمانات قبل تقديم استقالته من منصبه.
وقال قرداحي خلال لقاء صحفي له اليوم الجمعة : "أنا لست متمسكا بمنصب وزاري ولست بموقع تحدّي أحد لا المملكة العربية السعودية ولا رئيس الحكومة، ولا نريد استفزاز أحد".
وأضاف : والبعض استغل قضيتي لتقديم براءة ذمة للمملكة، ولدول الخليج، قائلًا : لم نطرح مسألة استقالتي من منصبي في لقائي مع رئيس مجلس النواب اللبناني».
وتابع أن الآراء منقسمة بين مؤيّدة للاستقالة وأخرى معارضة ولم يتحدّث أحد عن ضمانات.