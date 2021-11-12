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مواطن يوثق حادثه غريبه
منذ 3 ساعات
1371
1
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التعليقات
رااايق
عدد التعليقات : 10240
منذ 8 دقائق
سبحانه الله **
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أحدث التعليقات
رااايق
ما عندك سالفة **!!!!!!!
ع. س. ع
وش تعليمك يا ابو خرقة لو عندك اخلاق ما تقول هذا الكلام عن ابو عبدالله انا هلالي ولكن ماجد عبدالله خط احمر،،، انت حدك...
رااايق
اللي في الجدر يطلعه الملاس **!!
ع. س. ع
موتو بغيضكم واشربو من البحر،،، الآسيوية صعبة قوية
ع. س. ع
ها ها ها ها ها ها ها الآسيوية صعبة قوية
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