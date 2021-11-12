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التخلي عن تناول الخبز يؤدي إلى تغيرات عديدة بالجسم

منذ 11 ساعة
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التخلي عن تناول الخبز يؤدي إلى تغيرات عديدة بالجسم

أميرة خالد (صدى):
كشفت أخصائية، أن التخلي عن تناول الخبز يؤدي إلى حدوث تغيرات مختلفة في الجسم، حيث يبطأ نمو البكتيريا والفطريات المسببة للأمراض في الأمعاء، مقابل تكاثر البكتيريا المفيدة".

وقالت الدكتورة ألينا باريدو، أخصائية الغدد الصماء، إلى أن الامتناع عن تناول الخبز يؤدي إلى بطء نمو البكتيريا المرضية مقابل تكاثر البكتيريا المفيدة.

وأضافت أن الخبز، هو كربوهيدرات سريعة، تؤثر سلبا في عملية استقلاب الكربوهيدرات، ويسبب مقاومة الأنسولين.

وأشارت إلى أن عند التخلي عن تناول الخبز، ينخفض الأنسولين والغلوكوز في جسم الإنسان، وتتحسن عملية استقلاب الكربوهيدرات والدهون، وينخفض مستوى الدهون الثلاثية والكوليسترول الضار.

 

الأنسولين
الكوليسترول
الخبز
البكتريا الضارة
الغدد الصماء
البكتيريا المفيدة

التعليقات

جنوبيه قحطانيه❣
جنوبيه قحطانيه❣ عدد التعليقات : 16309
منذ ساعتين
توي مفطره خبز وحليب✌🏻👌🙈😂

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أحدث التعليقات

غييييوووورررر
اعجبنبي هذا التعليق لانه واقعي والمحامي هذا فتح باب للبنات للكسب السريع ورسالته سوف تدرس وتنفذ بسرعه
عبدالله فريج / الاردن
كل التوفيق للزعيم الهلالي العالمي...وكلنا مع الهلال واي فريق يمثل السعودية
ط 🍹🍹🍹
"المفروض أن لا تتجاوز نسبة الأجانب المقيمين 10% من إجمالي عدد السكان حسب المتخصصين" أغلب الجنسيات التي لدينا هم من الهند وبنغلاديش والباكستان وافغانستان...
ابو عمار
الله يشفيه
ابو عمار
الفراغ شين

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