التخلي عن تناول الخبز يؤدي إلى تغيرات عديدة بالجسم

أميرة خالد (صدى):
كشفت أخصائية، أن التخلي عن تناول الخبز يؤدي إلى حدوث تغيرات مختلفة في الجسم، حيث يبطأ نمو البكتيريا والفطريات المسببة للأمراض في الأمعاء، مقابل تكاثر البكتيريا المفيدة".
وقالت الدكتورة ألينا باريدو، أخصائية الغدد الصماء، إلى أن الامتناع عن تناول الخبز يؤدي إلى بطء نمو البكتيريا المرضية مقابل تكاثر البكتيريا المفيدة.
وأضافت أن الخبز، هو كربوهيدرات سريعة، تؤثر سلبا في عملية استقلاب الكربوهيدرات، ويسبب مقاومة الأنسولين.
وأشارت إلى أن عند التخلي عن تناول الخبز، ينخفض الأنسولين والغلوكوز في جسم الإنسان، وتتحسن عملية استقلاب الكربوهيدرات والدهون، وينخفض مستوى الدهون الثلاثية والكوليسترول الضار.