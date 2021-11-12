الفنانة إلهام شاهين تثير الجدل بـ«المومس الفاضلة»

القاهرة (صدى):
أثارت الفنانة إلهام شاهين حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلانها عودتها إلى خشبة المسرح من خلال مسرحية " المومس الفاضلة"
وقالت أن المسرحية مأخوذة من الأدب العالمي، من تأليف الأديب العالمي جان بول سارتر، حيث جسدتها الفنانة سميحة أيوب على خشبة المسرح في ستينات القرن الماضي ولقت نجاحا كبيرا.
واضافت طبقا ل " الوطن" : أن الفنانة سميحة أيوب تحدثت عن هذه المسرحية في فعاليات مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي وكيف كانت نقلة نوعية كبيرة لها، ومن ثم عرضت عليها ان تجسدها وانها ستخرجها لها فرحبت بالفكرة.