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الفنانة إلهام شاهين تثير الجدل بـ«المومس الفاضلة»

منذ 12 ساعة
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الفنانة إلهام شاهين تثير الجدل بـ«المومس الفاضلة»

القاهرة (صدى):
أثارت الفنانة إلهام شاهين حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلانها عودتها إلى خشبة المسرح من خلال مسرحية " المومس الفاضلة"

وقالت أن المسرحية مأخوذة من الأدب العالمي، من تأليف الأديب العالمي جان بول سارتر، حيث جسدتها الفنانة سميحة أيوب على خشبة المسرح في ستينات القرن الماضي ولقت نجاحا كبيرا.

واضافت طبقا ل " الوطن" : أن الفنانة سميحة أيوب تحدثت عن هذه المسرحية في فعاليات مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي وكيف كانت نقلة نوعية كبيرة لها، ومن ثم عرضت عليها ان تجسدها وانها ستخرجها لها فرحبت بالفكرة.

 

الهام شاهين
مواقع التواصل الاجتماعي
مسرحية
سميحة أيوب
المومس الفاضلة

التعليقات

واضح ***وصريح
واضح ***وصريح عدد التعليقات : 14912
منذ 8 ساعات
ألم يجدو مسمى غير هذا الأسم،، المومس،،لإقتران بالفضيلة.
شئ عجيب وغريب.
واضح ***وصريح
واضح ***وصريح عدد التعليقات : 14912
منذ 8 ساعات
ألم يجدو مسمى غير هذا الأسم،، المومس،،للإقتران بالفضيلة.
شئ عجيب وغريب.
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 55069
منذ 3 ساعات
ههههههههههههههههههههه امحق مسرحيه من اسمها مقرفه

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أحدث التعليقات

غييييوووورررر
اعجبنبي هذا التعليق لانه واقعي والمحامي هذا فتح باب للبنات للكسب السريع ورسالته سوف تدرس وتنفذ بسرعه
عبدالله فريج / الاردن
كل التوفيق للزعيم الهلالي العالمي...وكلنا مع الهلال واي فريق يمثل السعودية
ط 🍹🍹🍹
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ابو عمار
الله يشفيه
ابو عمار
الفراغ شين

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