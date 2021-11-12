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شيلات وإعجابات للاستبسال الربيعي أمام الهجوم الاسترالي

منذ ساعتين
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شيلات وإعجابات للاستبسال الربيعي أمام الهجوم الاسترالي

ماجد محمد (صدى):
نجح حارس المنتخب الوطني لكرة القدم، محمد الربيعي، في خطف إعجاب الجماهير السعودية بمختلف أطيافها وذلك حين تصدى لهجوم المنتخب الاسترالي في المباراة التي جمعت بينهما يوم أمس.

وتمكن اللاعب من التصدي لهدفين محققين، ما ساهم في الحفاظ على صدارة الأخضر للمجموعة الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وعجت مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بوضع شيلات حماسية على الكرات الخطرة التي نجح الربيعي في التصدى لها بكل بسالة.

الجدير بالذكر أن الأخضر تعادل يوم أمس سلبيا أمام منتخب أستراليا، وذلك ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022

الهلال
كرة القدم
أستراليا
الأخضر
المنتخب الوطني لكرة القدم

التعليقات

ع. س. ع
ع. س. ع عدد التعليقات : 3012
منذ ساعتين
المدح الزائد سلاح ذو حدين
جنوبيه قحطانيه❣
جنوبيه قحطانيه❣ عدد التعليقات : 16305
منذ 46 دقيقة
باالتوفيق له ولنجوم الآخضر🇸🇦🙏

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أحدث التعليقات

رااايق
ما عندك سالفة **!!!!!!!
ع. س. ع
وش تعليمك يا ابو خرقة لو عندك اخلاق ما تقول هذا الكلام عن ابو عبدالله انا هلالي ولكن ماجد عبدالله خط احمر،،، انت حدك...
رااايق
اللي في الجدر يطلعه الملاس **!!
ع. س. ع
موتو بغيضكم واشربو من البحر،،، الآسيوية صعبة قوية
ع. س. ع
ها ها ها ها ها ها ها الآسيوية صعبة قوية

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