شيلات وإعجابات للاستبسال الربيعي أمام الهجوم الاسترالي

ماجد محمد (صدى):
نجح حارس المنتخب الوطني لكرة القدم، محمد الربيعي، في خطف إعجاب الجماهير السعودية بمختلف أطيافها وذلك حين تصدى لهجوم المنتخب الاسترالي في المباراة التي جمعت بينهما يوم أمس.
وتمكن اللاعب من التصدي لهدفين محققين، ما ساهم في الحفاظ على صدارة الأخضر للمجموعة الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022.
وعجت مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بوضع شيلات حماسية على الكرات الخطرة التي نجح الربيعي في التصدى لها بكل بسالة.
الجدير بالذكر أن الأخضر تعادل يوم أمس سلبيا أمام منتخب أستراليا، وذلك ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022