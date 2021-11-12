نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

بالصور .. الاسترالي "ديجينك" لزملائه في الهلال:"أنتم عائلتي الزرقاء"

منذ 3 ساعات
3387
4
بالصور .. الاسترالي "ديجينك" لزملائه في الهلال:"أنتم عائلتي الزرقاء"

ماجد محمد (صدى):
منحت المباراة التي أقيمت يوم أمس بين المنتخب الوطني لكرة القدم ونظيره الاسترالي الفرصة للاعب المنتخب الاسترالي، ميلوس ديجينيك، للقاء زملائه السابقين بنادي الهلال الذي كانوا ضمن تشكيلة الأخضر في المباراة.

ووثقت عدة صور اللاعب الاسترالي وهو يقف بصحبة لاعبي الهلال، في لقطات عفوية عكست قوة الدوري السعودي ورقيه في التعامل مع المحترفين الذين لا يزال بعضهم يمتلك ذكريات مع زملائه بالفرق السعودية.

وعبر "ديجينيك" عن سعادته برؤية زملائه السابقين في الهلال، وقال اللاعب في تصريحات له :" الرائع رؤية عائلتي الزرقاء. أخواني للأبد . أتمنى لكم الأفضل".

الجدير بالذكر أن الأخضر تعادل يوم أمس سلبيا أمام منتخب أستراليا، وذلك ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022.

 

الهلال
كرة القدم
أستراليا
الأخضر
المنتخب الوطني لكرة القدم
ميلوس ديجينيك

التعليقات

لولا موقعة الجمل
لولا موقعة الجمل عدد التعليقات : 2
منذ ساعتين
من اهم الفوائد … من ياتي يكون محترم و يذهب وهو محترم ويحترم
ع. س. ع
ع. س. ع عدد التعليقات : 3012
منذ ساعتين
الا والله عكست الاحترافية والاحترام في هذا النادي العملاق كبير آسيا وزعيمها
ابوبدر
ابوبدر عدد التعليقات : 4001
منذ ساعة
يعرف لمن هذا الفريق ومن يملكه ومن يسيرونه لارضاء مااكه ومشجعه الاول ولا احد يقدر يقول بم والا يروح فيها . هو الفريق الاول والمدلل باي طريقة الا زعله😂
ع. س. ع
ع. س. ع عدد التعليقات : 3012
منذ 38 دقيقة
موتو بغيضكم واشربو من البحر،،، الآسيوية صعبة قوية

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

رااايق
ما عندك سالفة **!!!!!!!
ع. س. ع
وش تعليمك يا ابو خرقة لو عندك اخلاق ما تقول هذا الكلام عن ابو عبدالله انا هلالي ولكن ماجد عبدالله خط احمر،،، انت حدك...
رااايق
اللي في الجدر يطلعه الملاس **!!
ع. س. ع
موتو بغيضكم واشربو من البحر،،، الآسيوية صعبة قوية
ع. س. ع
ها ها ها ها ها ها ها الآسيوية صعبة قوية

أخر الأخبار

بالصور.. إنقاذ مواطن سقط في منطقة وعرة في فيفا
بالصور.. إنقاذ مواطن سقط في منطقة وعرة في فيفا
منذ 14 دقيقة 1093
بالفيديو.. "الشثري" يرد على سؤال بشأن "حكم تسويق البضائع التي لا يجوز بيعها خاصة الملابس
بالفيديو.. "الشثري" يرد على سؤال بشأن "حكم تسويق البضائع التي لا يجوز بيعها خاصة الملابس
منذ 22 دقيقة 1085
بالفيديو.. بعض أدوية الاكتئاب ترفع نسبة الإقدام على الانتحار
بالفيديو.. بعض أدوية الاكتئاب ترفع نسبة الإقدام على الانتحار
منذ 27 دقيقة 1121
بالصور.. بعثة الأخضر تصل إلى هانوي استعداداً لمواجهة فيتنام
بالصور.. بعثة الأخضر تصل إلى هانوي استعداداً لمواجهة فيتنام
منذ 34 دقيقة 1225
المصالحة والوساطة بـ "العدل" تحقق توافق بين الأزواج في 60 ألف طلب خلال 8 أشهر
المصالحة والوساطة بـ "العدل" تحقق توافق بين الأزواج في 60 ألف طلب خلال 8 أشهر
منذ 40 دقيقة 1173
الصرامي : ماجد عبد الله ليس مؤهلا لكي ينتقدني (فيديو)
الصرامي : ماجد عبد الله ليس مؤهلا لكي ينتقدني (فيديو)
منذ 42 دقيقة 1473
بالفيديو.. الجماز: الخروج الآسيوي للنصر "تسونامي" داخل النادي
بالفيديو.. الجماز: الخروج الآسيوي للنصر "تسونامي" داخل النادي
منذ 51 دقيقة 1285
بالفيديو.. مسؤول: حديقة الملك سلمان تصمم من قبل كفاءات سعودية
بالفيديو.. مسؤول: حديقة الملك سلمان تصمم من قبل كفاءات سعودية
منذ 59 دقيقة 1220
اختيار "عبد الله عسيري" لعضوية مجموعة الصحة العالمية العلمية الاستشارية
اختيار "عبد الله عسيري" لعضوية مجموعة الصحة العالمية العلمية الاستشارية
منذ ساعة 1110
ابتسامة ميسي تشعل غضب مشجعي ناديه
ابتسامة ميسي تشعل غضب مشجعي ناديه
منذ ساعة 1213