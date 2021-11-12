بالصور .. الاسترالي "ديجينك" لزملائه في الهلال:"أنتم عائلتي الزرقاء"

ماجد محمد (صدى):
منحت المباراة التي أقيمت يوم أمس بين المنتخب الوطني لكرة القدم ونظيره الاسترالي الفرصة للاعب المنتخب الاسترالي، ميلوس ديجينيك، للقاء زملائه السابقين بنادي الهلال الذي كانوا ضمن تشكيلة الأخضر في المباراة.
ووثقت عدة صور اللاعب الاسترالي وهو يقف بصحبة لاعبي الهلال، في لقطات عفوية عكست قوة الدوري السعودي ورقيه في التعامل مع المحترفين الذين لا يزال بعضهم يمتلك ذكريات مع زملائه بالفرق السعودية.
وعبر "ديجينيك" عن سعادته برؤية زملائه السابقين في الهلال، وقال اللاعب في تصريحات له :" الرائع رؤية عائلتي الزرقاء. أخواني للأبد . أتمنى لكم الأفضل".
الجدير بالذكر أن الأخضر تعادل يوم أمس سلبيا أمام منتخب أستراليا، وذلك ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022.