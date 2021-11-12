أول تعليق من هند البحرينية على فرق السن بينها وبين زوجها

المنامة (صدى):
ردت الفنانة هند البحرينية على الانتقادات التي واجهتها خلال الفترة الماضية بسبب زواجها من لاعب كرة السلة اللبناني كريم عز الدين، رغم فارق السن بينهما.
وقالت في لقاء مع الإعلامي إيلي نخلة، ببرنامج The Insider بالعربي: "أنا لا أهتم لمثل هذه الانتقادات، تفكيره يتماشى كثيراً مع تفكيري، وبعدين أنا معروفة بالوسط عندنا أنه أنا شوي رأسي مجنونة".
ولفتت إلى أنها تحب أن تعيش الحياة بكل أشكالها، وأنها لو شعرت من طريقته وتفكيره أنه شخص صغير ما كانت تزوجت منه، مؤكدة أنه كشخص يسبق سنه ومراحل تفكيره العمرية بسنوات كثيرة، لدرجة أنها شخصياً تتعلم منه.
وأكدت هند البحرينية أن حياتها تغيرت للأفضل منذ أن عرفت زوجها، وتشعر بتحسن في كل النواحي سواء الشخصية أو المهنية، وتتعلم منه كثيراً، وترى زوجها سابقاً لعمره ويبدو كأنه أكبر عمراً من عمره الحقيقي