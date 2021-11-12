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أول تعليق من هند البحرينية على فرق السن بينها وبين زوجها

منذ 13 ساعة
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أول تعليق من هند البحرينية على فرق السن بينها وبين زوجها

المنامة (صدى):
ردت الفنانة هند البحرينية على الانتقادات التي واجهتها خلال الفترة الماضية بسبب زواجها من لاعب كرة السلة اللبناني كريم عز الدين، رغم فارق السن بينهما.

وقالت في لقاء مع الإعلامي إيلي نخلة، ببرنامج The Insider بالعربي: "أنا لا أهتم لمثل هذه الانتقادات، تفكيره يتماشى كثيراً مع تفكيري، وبعدين أنا معروفة بالوسط عندنا أنه أنا شوي رأسي مجنونة".

ولفتت إلى أنها تحب أن تعيش الحياة بكل أشكالها، وأنها لو شعرت من طريقته وتفكيره أنه شخص صغير ما كانت تزوجت منه، مؤكدة أنه كشخص يسبق سنه ومراحل تفكيره العمرية بسنوات كثيرة، لدرجة أنها شخصياً تتعلم منه.

وأكدت هند البحرينية أن حياتها تغيرت للأفضل منذ أن عرفت زوجها، وتشعر بتحسن في كل النواحي سواء الشخصية أو المهنية، وتتعلم منه كثيراً، وترى زوجها سابقاً لعمره ويبدو كأنه أكبر عمراً من عمره الحقيقي

هند البحرينية
فرق السن
زوج هند البحرينية

التعليقات

واضح ***وصريح
واضح ***وصريح عدد التعليقات : 14912
منذ 8 ساعات
هند بتقولي بأن راسك مجنونه،،
وجميع أجوبتك بعيدة كل البعد عن الجنون وقريبة جدا جدا من الواقعية والعقلانية،والنضوج.
الو عمار
الو عمار عدد التعليقات : 55069
منذ ساعتين
المهم انه مريحك نفسيا

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أحدث التعليقات

غييييوووورررر
اعجبنبي هذا التعليق لانه واقعي والمحامي هذا فتح باب للبنات للكسب السريع ورسالته سوف تدرس وتنفذ بسرعه
عبدالله فريج / الاردن
كل التوفيق للزعيم الهلالي العالمي...وكلنا مع الهلال واي فريق يمثل السعودية
ط 🍹🍹🍹
"المفروض أن لا تتجاوز نسبة الأجانب المقيمين 10% من إجمالي عدد السكان حسب المتخصصين" أغلب الجنسيات التي لدينا هم من الهند وبنغلاديش والباكستان وافغانستان...
ابو عمار
الله يشفيه
ابو عمار
الفراغ شين

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