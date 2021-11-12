بالفيديو.. أسباب استقالة ١٧٧ ألف موظف في ٣ شهور

الرياض (صدى):
وضح عضو لجنة الموارد البشرية أسباب استقالة أكثر من ١٧٧ ألف موظف خلال ٣ أشهر فقط لافتا إلى أن هذا الأمر له جانب إيجابي وآخر سئ.
وتابع من خلال "برنامج ١٢٠" على الإخبارية :الأمر الايجابي يتعلق بتوفر أعداد وظائف أكثر، فكثير من الشباب السعوديين اذا استقالوا فهذا يعني أنهم توجهوا لجهات عمل اخرى ربما تكون أفضل من سابقيها.
وأضاف، يرجع هذا الأمر لأسباب أخرى منها عدم وجود مسار وظيفي واضح، قلة التدريب وعدم وجود أمان وظيفي بالمكان، والبعض الآخر لسبب انتقاله من مدينة لأخرى وهذه هي أسباب الاستقالات.