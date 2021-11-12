ضبط رجل خطف طفلة مريضة واغتصبها بطريقة مروعة

اسلام أباد (صدى):
تعرضت طفلة صغيرة للاغتصاب في إحدى القرى في باكستان من خلال رجل اقتحم منزلها مستغلا مرضها.
وبلغ عمر الضحية 7 سنوات، وكانت تعاني من إعاقة ذهنية، وذكرت وسائل إعلام محلية أن المتهم يدعى "بلال"، وأنه اقتحم منزلها، وأخذها معه.
وذكرت الشرطة أن الجيران عثروا على الطفلة في منزل بلال الذي يعيش في نفس المنطقة التي تعيش فيها الطفلة، وهي قرية "شانغي باندي".
وأضافت الشرطة إن الأطباء أكدوا الاغتصاب في تقريرهم الطبي الأولي، كما ألقت القبض على بلال ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة يوم الجمعة للحبس الاحتياطي