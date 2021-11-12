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بالفيديو.. "الشورى" يطلق مبادرة لاستبدال السيارات المستهلكة للوقود دعما للمواطنين

منذ 5 ساعات
14516
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بالفيديو.. "الشورى" يطلق مبادرة لاستبدال السيارات المستهلكة للوقود دعما للمواطنين

الرياض (صدى):
تحدث عضو مجلس الشورى، بندر عسيري، عن التوصيات التي أطلقها المجلس بدعم المواطنين لاستبدال سياراتهم المستهلكة للوقود وجاء ذلك ضمن المبادرات التي أطلقها سمو ولي العهد.

وأضاف العسيري لبرنامح ياهلا على" روتانا خليجية "، تهدف التوصيات لاستبدال السيارات التي تستهلك الكثير من الوقود الذي بشأنه يضر البيئة بسيارات أفضل سواء كانت هجينة أو كهربائية ذات استهلاك أقل.

وأكد أن المبادرة تستهدف كافة أرجاء الوطن وبالأخص المدن ذات الكثافة السكانية العالية، مشيرا إلى أن آليات التنفيذ متروكة للسلطات التنفيذية.

ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى
مبادرة
بندر عسيري
دعم المواطنين
سيارات مستهلكة للوقود

التعليقات

المهم
المهم عدد التعليقات : 112
منذ 4 ساعات
يامجلس الشورى بل كل هذا المشوار .نزلوا البنزين .وخلاص
المهم
المهم عدد التعليقات : 112
منذ 4 ساعات
يامجلس الشورى بل كل هذا المشوار .نزلوا البنزين .وخلاص
ط 🍹🍹🍹
ط 🍹🍹🍹 عدد التعليقات : 203
منذ 4 ساعات
أهم مافي الموضوع يكون الاستبدال بدون تحميل المواطن أي زيادة أو أعباء رسوم
مهما كانت حالة سيارته او موديلها إذا تم هذا الامر يكون المشروع ناجح بكل المقاييس
أما إذا كان الهدف منه تحميل المواطن أعباء زيادات وأعباء رسوم فالمواطن ماراح يستطيع
يتحمل أي من شروط هذا المشروع وسيفشل من قبل أن يبدأ .
الملل
الملل عدد التعليقات : 541
منذ ساعتين
الجيب مشقوق
عندما يغيب المساء
عندما يغيب المساء عدد التعليقات : 83705
منذ ساعتين
الله يستر لايصير الموضوع الزامي
عندما يغيب المساء
عندما يغيب المساء عدد التعليقات : 83705
منذ ساعتين
الله يستر لايصير الموضوع الزامي
فوق تحت
فوق تحت عدد التعليقات : 23
منذ 29 دقيقة
ليتهم رقدو

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أحدث التعليقات

رااايق
ما عندك سالفة **!!!!!!!
ع. س. ع
وش تعليمك يا ابو خرقة لو عندك اخلاق ما تقول هذا الكلام عن ابو عبدالله انا هلالي ولكن ماجد عبدالله خط احمر،،، انت حدك...
رااايق
اللي في الجدر يطلعه الملاس **!!
ع. س. ع
موتو بغيضكم واشربو من البحر،،، الآسيوية صعبة قوية
ع. س. ع
ها ها ها ها ها ها ها الآسيوية صعبة قوية

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