نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

مدرب بوهانج: سنواجه الهلال ونربح بالتأكيد

منذ 6 ساعات
2247
5
مدرب بوهانج: سنواجه الهلال ونربح بالتأكيد

ماجد محمد (صدى):
قال مدرب بوهانج، كيم جي دونج، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي، أن هدفه الوحيد هو حصد اللقب الغالي.

وأضاف في تصريحات صحفية ل" hidomin":" سندخل النهائي أمام الهلال في أفضل حالاتنا، وسنربح بالتأكيد وسنرفع الكأس"

وأشار بأن تراجع مستوى فريقه بشدة في الدوري الياباني كان بسبب المشاركة في البطولة القارية، ولكن بعد ضمان البقاء في الدوري شعر براحة كبيرة تجعله يواجه الهلال بقوة.

و يجدر بالذكر أن الهلال سيلاقي نظيره بوهانج ستيلرز، يوم 23 من نوفمبر الجاري 2021، في نهائي بطولة دوري أبطال آسيا 2021 على أرضية ملعب “الملك فهد” في مدينة الرياض.

 

 

 

دوري أبطال آسيا
الهلال السعودي
البطولة الآسيوية
مدرب بوهانج

التعليقات

ع. س. ع
ع. س. ع عدد التعليقات : 3012
منذ 6 ساعات
سترجع الى كوريا بالميداليات الفضية بإذن الله تعالى
عمر
عمر عدد التعليقات : 23
منذ 6 ساعات
وأشار بأن تراجع مستوى فريقه بشدة في الدوري الياباني
الخبر من صحيفة hidomin كيس دوت كم
الفريق كوري يالت تتركوا الغباء الصحفي
الشرقية
الشرقية عدد التعليقات : 46
منذ 4 ساعات
شدو حيلكم وفالكم طيب ،،،
نجاة محمد
نجاة محمد عدد التعليقات : 10569
منذ ساعة
الفريق اللي يلعب بدون توتر و يكون الحكم و حكم الفار عادليين تقول ان شاء الله هلالنا يكسب و ما يحبطنا
رااايق
رااايق عدد التعليقات : 10242
منذ 34 دقيقة
اللي في الجدر يطلعه الملاس **!!

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

رااايق
ما عندك سالفة **!!!!!!!
ع. س. ع
وش تعليمك يا ابو خرقة لو عندك اخلاق ما تقول هذا الكلام عن ابو عبدالله انا هلالي ولكن ماجد عبدالله خط احمر،،، انت حدك...
رااايق
اللي في الجدر يطلعه الملاس **!!
ع. س. ع
موتو بغيضكم واشربو من البحر،،، الآسيوية صعبة قوية
ع. س. ع
ها ها ها ها ها ها ها الآسيوية صعبة قوية

أخر الأخبار

بالصور.. إنقاذ مواطن سقط في منطقة وعرة في فيفا
بالصور.. إنقاذ مواطن سقط في منطقة وعرة في فيفا
منذ 14 دقيقة 1093
بالفيديو.. "الشثري" يرد على سؤال بشأن "حكم تسويق البضائع التي لا يجوز بيعها خاصة الملابس
بالفيديو.. "الشثري" يرد على سؤال بشأن "حكم تسويق البضائع التي لا يجوز بيعها خاصة الملابس
منذ 22 دقيقة 1074
بالفيديو.. بعض أدوية الاكتئاب ترفع نسبة الإقدام على الانتحار
بالفيديو.. بعض أدوية الاكتئاب ترفع نسبة الإقدام على الانتحار
منذ 27 دقيقة 1119
بالصور.. بعثة الأخضر تصل إلى هانوي استعداداً لمواجهة فيتنام
بالصور.. بعثة الأخضر تصل إلى هانوي استعداداً لمواجهة فيتنام
منذ 34 دقيقة 1220
المصالحة والوساطة بـ "العدل" تحقق توافق بين الأزواج في 60 ألف طلب خلال 8 أشهر
المصالحة والوساطة بـ "العدل" تحقق توافق بين الأزواج في 60 ألف طلب خلال 8 أشهر
منذ 40 دقيقة 1169
الصرامي : ماجد عبد الله ليس مؤهلا لكي ينتقدني (فيديو)
الصرامي : ماجد عبد الله ليس مؤهلا لكي ينتقدني (فيديو)
منذ 42 دقيقة 1468
بالفيديو.. الجماز: الخروج الآسيوي للنصر "تسونامي" داخل النادي
بالفيديو.. الجماز: الخروج الآسيوي للنصر "تسونامي" داخل النادي
منذ 51 دقيقة 1279
بالفيديو.. مسؤول: حديقة الملك سلمان تصمم من قبل كفاءات سعودية
بالفيديو.. مسؤول: حديقة الملك سلمان تصمم من قبل كفاءات سعودية
منذ 58 دقيقة 1220
اختيار "عبد الله عسيري" لعضوية مجموعة الصحة العالمية العلمية الاستشارية
اختيار "عبد الله عسيري" لعضوية مجموعة الصحة العالمية العلمية الاستشارية
منذ ساعة 1108
ابتسامة ميسي تشعل غضب مشجعي ناديه
ابتسامة ميسي تشعل غضب مشجعي ناديه
منذ ساعة 1212