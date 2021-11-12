مدرب بوهانج: سنواجه الهلال ونربح بالتأكيد

ماجد محمد (صدى):
قال مدرب بوهانج، كيم جي دونج، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي، أن هدفه الوحيد هو حصد اللقب الغالي.
وأضاف في تصريحات صحفية ل" hidomin":" سندخل النهائي أمام الهلال في أفضل حالاتنا، وسنربح بالتأكيد وسنرفع الكأس"
وأشار بأن تراجع مستوى فريقه بشدة في الدوري الياباني كان بسبب المشاركة في البطولة القارية، ولكن بعد ضمان البقاء في الدوري شعر براحة كبيرة تجعله يواجه الهلال بقوة.
و يجدر بالذكر أن الهلال سيلاقي نظيره بوهانج ستيلرز، يوم 23 من نوفمبر الجاري 2021، في نهائي بطولة دوري أبطال آسيا 2021 على أرضية ملعب “الملك فهد” في مدينة الرياض.