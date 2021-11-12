راغب علامة: أقمت علاقة غير شرعية مع فتاة وأنجبت منها (فيديو)

بيروت (صدى):
أعترف الفنان اللبناني راغب علامة أنه ندم على الدخول في علاقة غير شرعية سابقة مع فتاة أحبها وهو الأمر الذي ورطه بعلاقة لا تليق بسمعته.
وكشف "راغب" أنه أحب الفتاة وأنجب منها طفلة اكتشف فيما بعد أنها ليست ابنته بعد حمل تحليل الـ DNA لها وهو ما أصابه بصدمة.
وأضاف "علامة" عن الفتاة: "ضحكت عليا خلتني قول في التلفزيون إني متجوزها قالتلي قول إن إحنا متجوزين ومين هيطلب الورق! .. فكانت غلطة كبيرة في حياتي إني سمعت كلامها وقلت ده".
كما أكد أنه تعرض للتهديد في وسط بيروت عندما كان في أواخر العشرينات من عمره من قبل دائرة خطيرة من الأشخاص المقربين من الفتاة التي تقرب منها والمحيطين بها من مهربين وقاتلين وخاطفين.
ويأتي ذلك خلال تصريحات راغب علامة خلال لقائه ببرنامج "السيرة" مع الإعلامية وفاء الكيلاني والذي تحدث فيه عن الكثير من الأسراء التي تخصه.