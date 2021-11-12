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راغب علامة: أقمت علاقة غير شرعية مع فتاة وأنجبت منها (فيديو)

منذ 21 ساعة
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راغب علامة: أقمت علاقة غير شرعية مع فتاة وأنجبت منها (فيديو)

بيروت (صدى):
أعترف الفنان اللبناني راغب علامة أنه ندم على الدخول في علاقة غير شرعية سابقة مع فتاة أحبها وهو الأمر الذي ورطه بعلاقة لا تليق بسمعته.

وكشف "راغب" أنه أحب الفتاة وأنجب منها طفلة اكتشف فيما بعد أنها ليست ابنته بعد حمل تحليل الـ DNA لها وهو ما أصابه بصدمة.

وأضاف "علامة" عن الفتاة: "ضحكت عليا خلتني قول في التلفزيون إني متجوزها قالتلي قول إن إحنا متجوزين ومين هيطلب الورق! .. فكانت غلطة كبيرة في حياتي إني سمعت كلامها وقلت ده".

كما أكد أنه تعرض للتهديد في وسط بيروت عندما كان في أواخر العشرينات من عمره من قبل دائرة خطيرة من الأشخاص المقربين من الفتاة التي تقرب منها والمحيطين بها من مهربين وقاتلين وخاطفين.

ويأتي ذلك خلال تصريحات راغب علامة خلال لقائه ببرنامج "السيرة" مع الإعلامية وفاء الكيلاني والذي تحدث فيه عن الكثير من الأسراء التي تخصه.

الزواج
راغب علامة
وفاء الكيلاني
الإنجاب
علاقة غير شرعية
الأسرار
برنامج السيرة

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18755
منذ 20 ساعة
صورتين : محترم فني & ومغفل غبي
مسفر
مسفر عدد التعليقات : 1
منذ 19 ساعة
ومالذي اوصل لبنان الى هذه الحال من الفقر والذل غير هذا واشكاله
السامـــــــر
السامـــــــر عدد التعليقات : 854
منذ 17 ساعة
المفروض هذي الاخبار لا تنشر لانها فواحش وزنا
تقول جاب راس كليب
امال
امال عدد التعليقات : 1
منذ 14 ساعة
حسبي الله ونعم الوكيل وحسبي الله عيك ياللي تنشر مثل ها الاخبار القذره على المسلمين
لا وفي صحيفة صدى
عندما يغيب المساء
عندما يغيب المساء عدد التعليقات : 83710
منذ 12 ساعة
وعوووووه على الخبر والى قاله والي نزله هنا في صدى
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 55069
منذ ساعتين
اوكي

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أحدث التعليقات

غييييوووورررر
اعجبنبي هذا التعليق لانه واقعي والمحامي هذا فتح باب للبنات للكسب السريع ورسالته سوف تدرس وتنفذ بسرعه
عبدالله فريج / الاردن
كل التوفيق للزعيم الهلالي العالمي...وكلنا مع الهلال واي فريق يمثل السعودية
ط 🍹🍹🍹
"المفروض أن لا تتجاوز نسبة الأجانب المقيمين 10% من إجمالي عدد السكان حسب المتخصصين" أغلب الجنسيات التي لدينا هم من الهند وبنغلاديش والباكستان وافغانستان...
ابو عمار
الله يشفيه
ابو عمار
الفراغ شين

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