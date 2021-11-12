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شاهد.. "تيك توكر" تطبخ في مكان مسكون بالجن فينتهي البث فجأة

منذ ساعة
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شاهد.. "تيك توكر" تطبخ في مكان مسكون بالجن فينتهي البث فجأة

متابعة- أميرة خالد (صدى):
وثق مقطع فيديو إحدى مشاهير "تيك توك" وهى تطبخ في مكان صحراوي مسكون بالجن وفقًا لمزاعمها.

وظهرت "التيك توكر" في الفيديو وهى تطبخ داخل سياراتها في المكان الصحراوي قائلة: "فيه حصى صغار بيطيح عليا وأنا قاعدة وهذا نوع من التخويف كأنهم يقولوا قومي من المكان".

وتتفاجئ مشهورة "تيك توك" بتحرك السيارة فجأة وهى داخلها لتصاب بالهلع وتردد: "حسبي الله ونعم الوكيل .. أعوذ بكلمات الله التامات" وتنهي البث فجأة.

وحصد المقطع تفاعل كبير من قبل المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي فمنهم من صدقها وأكد أن هذه المواقف حدثت قبل سابق لهم ومنهم من كذب هذه الرواية مشيرين أنها فعلت ذلك لأجل الشهرة فقط.

الجن
البث
تيك توكر
مشهورة تيك توك
مكان صحراوي
انقطاع البث

التعليقات

عندما يغيب المساء
عندما يغيب المساء عدد التعليقات : 83690
منذ 32 دقيقة
الله لايبلانا

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أحدث التعليقات

فهد العتيبي
الله اكبر يازمن الله يديم علينا الامن والأمان والسلام والإسلام ويحفك يابلدنا العزيز
فهد العتيبي
لاتصدق ما احد طلب من انك تصدق .... عين الحسود .........؟ موتو بغيضكم ياقواطي يافقراوية..
عندما يغيب المساء
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
العاتب على المقصرين
أين لجنة الانضباط ولجنة الحكام عن المهازل التي حصلت في مبارة الاهلي أمام الهلال كل هذا علشان فريق الدلال واين لجنة الانضباط عن الاحتجاجات...
عندما يغيب المساء
الله لايبلانا

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