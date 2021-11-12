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رسالة غامضة تدفع عروسًا للهروب من حفل زفافها

منذ ساعتين
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رسالة غامضة تدفع عروسًا للهروب من حفل زفافها

أميرة خالد (صدى):
هربت عروس من حفل زفافها بعد تلقيها رسالة غامضة من إحدى صديقاتها تفيد بأن أحدهم يرغب بتهنئتها بحفل زفافها ولكنها فرت سريعا عقب علمها ومعرفة هوية ذلك الشخص.

وبعثت الشابة رسالة إلى العريس، أوضحت فيه السبب الذي دفعها للفرار من حفل زفافها حافية القدمين بعدما شعرت أن الحذاء ذو الكعب العالي يعرقل ركضها قامت بخلعه أمام الحاضرين دون أن يفهم أحد شيئا.

وذكرت الشابة أن والدها الذي انفصل عن والدتها منذ20 عاما، عاد ليهنئها بزواجها، و لكنها حينما علمت بوجوده تذكرت الماضي الأليم الذي عاشته برفقة والدها الذي كان يضربها نهارا و ليلا ويطرد والدتها أسبوعيا للبحث عن عمل و يرفض أن يخرج للعمل و يفضل أن يكون عاطلا و زوجته هي من تنفق على المنزل.

وكانت قد أصيبت بصدمة نفسية ظلت تتعالج منها طيلة سنين طويلة بسبب معاملة والدها السيئة، ولكن بعد فترة من الزمن تعافت إلا أن حضوره حفل الزفاف دفعها لاسترجاع ذكرياتها الأليمة و لم تشعر بما قامت به إلا حينما وجدت نفسها بفستان الزفاف تركض على الطريق حافية القدمين ومن ثم فقدت الوعي.

 

عروس
هروب
حفل زفاف
رسالة غامضة

التعليقات

عندما يغيب المساء
عندما يغيب المساء عدد التعليقات : 83690
منذ دقيقة
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

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أحدث التعليقات

فهد العتيبي
الله اكبر يازمن الله يديم علينا الامن والأمان والسلام والإسلام ويحفك يابلدنا العزيز
فهد العتيبي
لاتصدق ما احد طلب من انك تصدق .... عين الحسود .........؟ موتو بغيضكم ياقواطي يافقراوية..
عندما يغيب المساء
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
العاتب على المقصرين
أين لجنة الانضباط ولجنة الحكام عن المهازل التي حصلت في مبارة الاهلي أمام الهلال كل هذا علشان فريق الدلال واين لجنة الانضباط عن الاحتجاجات...
عندما يغيب المساء
الله لايبلانا

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