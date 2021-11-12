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عبدالله الحنيان: الهلال نادي مشرّف ويحق لعشاقه الفخر به (صور)

منذ 5 ساعات
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عبدالله الحنيان: الهلال نادي مشرّف ويحق لعشاقه الفخر به (صور)

نواف السالم (صدى):
امتدح الكاتب الرياضي، عبدالله الحنيان، نادي الهلال ولاعبيه بعدما نشر الأسترالي ميلوس ديجينيك لاعب منتخب أستراليا ولاعب الهلال السابق، صور ومقاطع فيديو جمعته بلاعبي الزعيم المشاركين مع الأخضر.

وعلق عبدالله الحنيان على صور ديجينيك مع لاعبي الهلال: "لانبالغ عندما نمتدح بيئة الهلال.. نادي مشرّف، ويحق لعشاقه الفخر به".

وكان ميلوس ديجينيك، قد نشر مقاطع فيديو من لقائه بعدد من زملائه السابقين في الهلال، حيث ظهر يعانق سالم الدوسري ويستعيد معه الذكريات، كما ظهر مع محمد كنو يتبادل معه أطراف الحديث بعد المباراة.

ويُشار إلى أن الأخضر قد حقق التعادل خارج أرضه أمام منتخب أستراليا ضمن منافسات الجولة الخامسة في التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم في قطر 2022.

 

 

الهلال
أستراليا
الأخضر
عبدالله الحنيان
ديجينيك

التعليقات

زعيم اااسيا
زعيم اااسيا عدد التعليقات : 2223
منذ 4 دقائق
الهلال يعزك
ويفرحك
بطولات

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أحدث التعليقات

فهد العتيبي
الله اكبر يازمن الله يديم علينا الامن والأمان والسلام والإسلام ويحفك يابلدنا العزيز
فهد العتيبي
لاتصدق ما احد طلب من انك تصدق .... عين الحسود .........؟ موتو بغيضكم ياقواطي يافقراوية..
عندما يغيب المساء
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
العاتب على المقصرين
أين لجنة الانضباط ولجنة الحكام عن المهازل التي حصلت في مبارة الاهلي أمام الهلال كل هذا علشان فريق الدلال واين لجنة الانضباط عن الاحتجاجات...
عندما يغيب المساء
الله لايبلانا

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