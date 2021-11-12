شركة البحر الأحمر تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة البحر الأحمر للتطوير، المملوكة من قبل صندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع البحر الأحمر السياحي.
وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مدير مشروع أول، مدير الإنشاءات، أخصائي مرافق أول، أخصائي مرافق، أخصائي أول الصحة والسلامة، مدير أول معلومات المشروع، مدير التدقيق الداخلي، مهندس تخطيط أول.
وأشارت إلى أن التقديم بدءًا من تاريخ أمس الموافق 11 نوفمبر 2021م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، عبر موقع شركة البحر الأحمر للتطوير