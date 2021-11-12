بالفيديو .. شركة طيران تفصل مواطنين تعسفيًا دون صرف مستحقاتهم

عادل الحربي (صدى):
اشتكى مواطنون من قيام إحدى شركات الطيران بفصلهم تعسفيًا، وعدم إعطائهم حقوقهم، ورواتبهم المتأخرة.
وذكر "رمزي مكي"، أحد المتضررين، أنه تم فصلهم من عملهم في عام 1440ه تعسفيا بموجب المادة "77"، لافتا إلى أنهم توجهوا إلى مكتب العمل وقدموا شكوى، ومنها إلى محكمة التنفيذ.
وأضاف أن الشركة قامت بالمماطلة، مشيرا إلى أنهم حصلوا على حكم بتنفيذ المادة 46 التي تنص على إيقاف خدمات الشركة والتعامل البنكي المرتبط بها، إلا أنهم تأخروا في التنفيذ لعدة قرارات، وذلك بحسب ما ذكره في برنامج "يا هلا" المذاع "روتانا خليجية".
ولفت إلى أن الشركة لم تفلس كما لها عدة مصادر للدخل، منها شركة وقود، لافتا إلى أن محكمة التنفيذ لم تنفذ على الحصص المرتبطة بالحصص التي تمتلك الشركة.
من جهته، ذكر فهد العنزي، أنه عمل في الشركة لنحو 8 سنوات ، مضيفا إلى أن عدد الموظفين الذين تم فصلهم معه تخطى 130 موظف، منهم سعوديين وأجانب.
وأكد أنهم حصولوا على أحكام للحصول على مستحقاتهم إلا أنهم لم يأخذوا بسبب أن الشركة لا توجد بها أموال، لافتا إلى أنهم ظلوا على هذا الحال منذ أكثر من عامين وحتى الآن.