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بالفيديو .. شركة طيران تفصل مواطنين تعسفيًا دون صرف مستحقاتهم

منذ 10 ساعات
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بالفيديو .. شركة طيران تفصل مواطنين تعسفيًا دون صرف مستحقاتهم

عادل الحربي (صدى):
اشتكى مواطنون من قيام إحدى شركات الطيران بفصلهم تعسفيًا، وعدم إعطائهم حقوقهم، ورواتبهم المتأخرة.

وذكر "رمزي مكي"، أحد المتضررين، أنه تم فصلهم من عملهم في عام 1440ه تعسفيا بموجب المادة "77"، لافتا إلى أنهم توجهوا إلى مكتب العمل وقدموا شكوى، ومنها إلى محكمة التنفيذ.

وأضاف أن الشركة قامت بالمماطلة، مشيرا إلى أنهم حصلوا على حكم بتنفيذ المادة 46 التي تنص على إيقاف خدمات الشركة والتعامل البنكي المرتبط بها، إلا أنهم تأخروا في التنفيذ لعدة قرارات، وذلك بحسب ما ذكره في برنامج "يا هلا" المذاع "روتانا خليجية".

ولفت إلى أن الشركة لم تفلس كما لها عدة مصادر للدخل، منها شركة وقود، لافتا إلى أن محكمة التنفيذ لم تنفذ على الحصص المرتبطة بالحصص التي تمتلك الشركة.

من جهته، ذكر فهد العنزي، أنه عمل في الشركة لنحو 8 سنوات ، مضيفا إلى أن عدد الموظفين الذين تم فصلهم معه تخطى 130 موظف، منهم سعوديين وأجانب.

وأكد أنهم حصولوا على أحكام للحصول على مستحقاتهم إلا أنهم لم يأخذوا بسبب أن الشركة لا توجد بها أموال، لافتا إلى أنهم ظلوا على هذا الحال منذ أكثر من عامين وحتى الآن.

شركة
محكمة التنفيذ
شركة طيران
فصل تعسفي

التعليقات

ابو مشعل
ابو مشعل عدد التعليقات : 156
منذ 3 دقائق
غني يالليل مااطولك

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أحدث التعليقات

فهد العتيبي
الله اكبر يازمن الله يديم علينا الامن والأمان والسلام والإسلام ويحفك يابلدنا العزيز
فهد العتيبي
لاتصدق ما احد طلب من انك تصدق .... عين الحسود .........؟ موتو بغيضكم ياقواطي يافقراوية..
عندما يغيب المساء
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
العاتب على المقصرين
أين لجنة الانضباط ولجنة الحكام عن المهازل التي حصلت في مبارة الاهلي أمام الهلال كل هذا علشان فريق الدلال واين لجنة الانضباط عن الاحتجاجات...
عندما يغيب المساء
الله لايبلانا

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