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شاهد.. ضياع هدف أسطوري خلال مباراة الأخضر وأستراليا

منذ يوم
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شاهد.. ضياع هدف أسطوري خلال مباراة الأخضر وأستراليا

ماجد محمد (صدى):
تمكن لاعب المنتخب الوطني سالم الدوسري من استخدام مهاراتة الفنية في التلاعب بالدفاع الأسترالي، على خط الكورنر، ودخول منطقة الجزاء قبل أن يمرر الكرة لزملائه.

وضاعت الفرصة المبكرة بعد مهارة سالم الفردية، في إحراز هدف أسطوري، كان سيظل في ذاكرة عشاق كرة القدم الآسيوية طويلا.

ورصد الفيديو المنقول على الهواء مباشرة، لحظة ضياع الهدف الأسطوري، وسط هتاف حماسي من الجماهير .

و منح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لاعب المنتخب الوطني سالم الدوسري نجومية المباراة التي جمعت بين الأخضر وأستراليا في منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.

كرة القدم
كأس العالم 2022
سالم
منتخب السعودية
ضياع هدف
هدف أسطوري

التعليقات

حس حس
حس حس عدد التعليقات : 7
منذ يوم
قال من شهد للعروس قالوا أمها
من يوم شفت الخبر عرفت أن اللي كاتبه ماجد محمد
ذبحه حب الهلال .
طيب ليه مافزنا اليوم مثل أول ولا علشان حبيب القلب .
سعد
سعد عدد التعليقات : 78
منذ يوم
تقرير هوليودي
محمد
محمد عدد التعليقات : 6
منذ يوم
اناني بشكل كبير ويبالغ في استعراض مهاراته
ابو وليد
ابو وليد عدد التعليقات : 2577
منذ يوم
لازم ابو خرقه يعارض
ابوبدر
ابوبدر عدد التعليقات : 4007
منذ يوم
الاتحاد الاسيوي ترك الرييعي اللي انقذ المنتخب السعودي من هدفين محققة واختار لسالم اللي ضيع للمنتخب اهداف محققة . الاتحاد الاسيوي صار يختار افضل لاعبين بناء على رغبة الازيرق . 😂
السلام
السلام عدد التعليقات : 1
منذ يوم
لقطة عادية رغم ان الكرة تجاوز خط المرمى
ابو محمد
ابو محمد عدد التعليقات : 6
منذ يوم
حتى المنتخب الفقراويه ما يبونه يفوز الا اذا اللي سجل فقراوي والله انكم عاله على المجتمع
مووجه
مووجه عدد التعليقات : 14
منذ يوم
الكره لم تمرر للاعبين بشكل مناسب وكلنا الاخضر
مووجه
مووجه عدد التعليقات : 14
منذ يوم
الكره لم تمرر للاعبين بشكل مناسب وكلنا الاخضر
اهلاووووووي
اهلاووووووي عدد التعليقات : 854
منذ يوم
اسطوري مره وحده هههههههههههههههههه
مدري
مدري عدد التعليقات : 1
منذ يوم
الكره طلعت. متعود.
مدري
مدري عدد التعليقات : 1
منذ يوم
الكوره. طلعت
عاااابر سبيل
عاااابر سبيل عدد التعليقات : 2
منذ ساعة
متعود من يوم سوا هذي الحركة في النصر وسجل هدف
عاااابر سبيل
عاااابر سبيل عدد التعليقات : 2
منذ ساعة
متعود من يوم سوا هذي الحركة في النصر وسجل هدف

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أحدث التعليقات

ع. س. ع
ابشر اعلق،،، الآسيوية صعبة قوية الآسيوية صعبة قوية الآسيوية صعبة قوية الآسيوية صعبة قوية الآسيوية صعبة قوية الآسيوية صعبة قوية الآسيوية صعبة قوية الآسيوية...
عبدالله
سوف يُسأل كل مسرف عما اسرف
نصراوي سابق
اللي يدير النصر أعضاء الشرف النفسيين ( جماعة أبو نفسية ) وكل واحد له رأي . أضف أن إعلاميي النصر النفسيين يحللون ويقترحون ويطالبون...
المهم
ابشر نفزع
صخر
ستندم يا جميل انت تواجه فريق أوروبا هدفه لعب نهائي كأس العالم للأندية ضد تشلسي في الإمارات اكيد تحلم بالفوز

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