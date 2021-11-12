شاهد.. ضياع هدف أسطوري خلال مباراة الأخضر وأستراليا

ماجد محمد (صدى):
تمكن لاعب المنتخب الوطني سالم الدوسري من استخدام مهاراتة الفنية في التلاعب بالدفاع الأسترالي، على خط الكورنر، ودخول منطقة الجزاء قبل أن يمرر الكرة لزملائه.
وضاعت الفرصة المبكرة بعد مهارة سالم الفردية، في إحراز هدف أسطوري، كان سيظل في ذاكرة عشاق كرة القدم الآسيوية طويلا.
ورصد الفيديو المنقول على الهواء مباشرة، لحظة ضياع الهدف الأسطوري، وسط هتاف حماسي من الجماهير .
و منح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لاعب المنتخب الوطني سالم الدوسري نجومية المباراة التي جمعت بين الأخضر وأستراليا في منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.