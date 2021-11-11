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الفيفا يضع سامي الجابر ضمن أساطير اللعبة

منذ 9 ساعات
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الفيفا يضع سامي الجابر ضمن أساطير اللعبة

ماجد محمد (صدى):
اختار الإتحاد الدولي لكرة القدم فيفا نجم الهلال والمنتخب السعودي السابق، سامي الجابر، ، ضمن قائمة أساطير لعبة فيفا 2022 رسميًّا.

وأبدى نجم الهلال والمنتخب السعودي السابق سعادته بوضع اسمه ضمن قائمة أساطير لعبة فيفا 2022 رسميًّا.

وقال سامي الجابر عبر موقع تويتر: "يُسعدني الإعلان عن انضمامي إلى فريق أبطال ألتميت تيم في فيفا 22 من EA Sports، وتمثيل كرة القدم العربية والسعودية، والقادم أكبر وأفضل!".

وكانت شركة EA Sports قد أعلنت عن أبرز المنضمين لـFIFA 22 Ultimate Team، التي سيتم إصدارها في شهر أكتوبر المقبل، لتتفاجأ الجماهير بتواجد النجم سامي الجابر كأول لاعب سعودي وعربي ضمن أساطير اللعبة.

يشار إلى أن الكابتن سامي الجابر تشرف بقيادة المنتخب الوطني في نسختين من البطولة العالمية، والوحيد الذي مثل منتخب المملكة العربية السعودية في أربع نسخ من كأس العالم ( 94 - 98 - 2002 - 2006)، وسجل خلال هذه المشاركات 3 أهداف في ثلاث نسخ مختلفة في القائمة التي ضمت نجوم ورموز عالمية في كرة القدم.

الهلال
سامي الجابر
الفيفا

التعليقات

ااوفا طبعي
ااوفا طبعي عدد التعليقات : 1992
منذ ساعتين
نفسي أصدق بس قووووووووووووووووووويه🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
زعيم اااسيا
زعيم اااسيا عدد التعليقات : 2223
منذ ساعة
يعني صدقت ان النصر عالمي وبخرقه اقنعوك
صعبت عليك تصديق الفيفا هذا عشان سامي
الاسيويه صعبه قووويه
فهد العتيبي
فهد العتيبي عدد التعليقات : 69
منذ 14 دقيقة
لاتصدق ما احد طلب من انك تصدق .... عين الحسود .........؟
موتو بغيضكم ياقواطي يافقراوية..

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أحدث التعليقات

فهد العتيبي
الله اكبر يازمن الله يديم علينا الامن والأمان والسلام والإسلام ويحفك يابلدنا العزيز
فهد العتيبي
لاتصدق ما احد طلب من انك تصدق .... عين الحسود .........؟ موتو بغيضكم ياقواطي يافقراوية..
عندما يغيب المساء
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
العاتب على المقصرين
أين لجنة الانضباط ولجنة الحكام عن المهازل التي حصلت في مبارة الاهلي أمام الهلال كل هذا علشان فريق الدلال واين لجنة الانضباط عن الاحتجاجات...
عندما يغيب المساء
الله لايبلانا

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