الفيفا يضع سامي الجابر ضمن أساطير اللعبة

ماجد محمد (صدى):
اختار الإتحاد الدولي لكرة القدم فيفا نجم الهلال والمنتخب السعودي السابق، سامي الجابر، ، ضمن قائمة أساطير لعبة فيفا 2022 رسميًّا.
وأبدى نجم الهلال والمنتخب السعودي السابق سعادته بوضع اسمه ضمن قائمة أساطير لعبة فيفا 2022 رسميًّا.
وقال سامي الجابر عبر موقع تويتر: "يُسعدني الإعلان عن انضمامي إلى فريق أبطال ألتميت تيم في فيفا 22 من EA Sports، وتمثيل كرة القدم العربية والسعودية، والقادم أكبر وأفضل!".
وكانت شركة EA Sports قد أعلنت عن أبرز المنضمين لـFIFA 22 Ultimate Team، التي سيتم إصدارها في شهر أكتوبر المقبل، لتتفاجأ الجماهير بتواجد النجم سامي الجابر كأول لاعب سعودي وعربي ضمن أساطير اللعبة.
يشار إلى أن الكابتن سامي الجابر تشرف بقيادة المنتخب الوطني في نسختين من البطولة العالمية، والوحيد الذي مثل منتخب المملكة العربية السعودية في أربع نسخ من كأس العالم ( 94 - 98 - 2002 - 2006)، وسجل خلال هذه المشاركات 3 أهداف في ثلاث نسخ مختلفة في القائمة التي ضمت نجوم ورموز عالمية في كرة القدم.