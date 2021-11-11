نجاتي يوضح حقيقة تسببه في انفصال منة عرفة عن زوجها 

القاهرة (صدى):
أبدى الفنان المصري محمد نجاتي، صدمته بعد الزج باسمه في أزمة الفنانة المصرية منة عرفة وزوجها محمود المهدي، في انفصالهما بعد مشهد تمثيلي.
وقال محمد نجاتي، إنه هناك مشهد جمعني بمنة عرفة في مسلسل جديد نقوم بتصويره حاليا وهو "فيلا 101"، موضحا أن المسلسل شهدت كواليسه اعتراضا من منة عرفة، وفق "فوشيا".
وأشار:" أقوم بدور شقيق منة عرفة الكبير وأعمل داخل الأحداث طبيب أمراض نساء، وتتعرض منة فيه للإغماء نتيجة حملها دون علم أهلها "، لافتا:"كان من المفترض أن أحملها على يدي بعد سقوطها لكنها رفضت وتم حذف هذا المشهد".