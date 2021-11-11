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تعوذي من ابليس والصلح خير
منذ 16 ساعة
2250
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التعليقات
ابو عمار
عدد التعليقات : 55044
منذ 3 دقائق
ههههههههههههههههههههه
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أحدث التعليقات
فهد العتيبي
الله اكبر يازمن الله يديم علينا الامن والأمان والسلام والإسلام ويحفك يابلدنا العزيز
فهد العتيبي
لاتصدق ما احد طلب من انك تصدق .... عين الحسود .........؟ موتو بغيضكم ياقواطي يافقراوية..
عندما يغيب المساء
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
العاتب على المقصرين
أين لجنة الانضباط ولجنة الحكام عن المهازل التي حصلت في مبارة الاهلي أمام الهلال كل هذا علشان فريق الدلال واين لجنة الانضباط عن الاحتجاجات...
عندما يغيب المساء
الله لايبلانا
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