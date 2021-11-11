أول تحرك من الانضباط بشأن أنباء تعاقد "النقاز" مع الزمالك

نواف السالم (صدى):
كشفت مصادر أن لجنة الانضباط والأخلاق قررت استدعاء لاعب الأهلي حمدي النقاز للاستماع له ولأخذ أقواله حول عدة مقاطع وصور في حساباته الرسمية أكد خلالها توقيعه للزمالك.
جاء قرار لجنة الانضباط قبل اتخاذ القرار النهائي في احتجاج الهلال على مشاركة اللاعب، بحسب الجزيرة.
وفي وقت سابق، أكد مسؤولو الزمالك أن عقد النقاز مع الأهلي يمتد لموسم واحد فقط، بعده سيعود اللاعب لارتداء القميص الأبيض، وهو ما دفع بالبعض باعتبار ما حدث بأنه شيء من التلاعب لأن الصفقة أشبه بالإعارة.
وكان الهلال تقدم بشكوى ضد مشاركة النقاز مع الأهلي كونه سُجل في قائمة الفريق بعد غلق فترة الانتقالات، وقد طالب بنقاط المباراة كاملة.