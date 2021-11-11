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أول تحرك من الانضباط بشأن أنباء تعاقد "النقاز" مع الزمالك

منذ 14 ساعة
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أول تحرك من الانضباط بشأن أنباء تعاقد "النقاز" مع الزمالك

نواف السالم (صدى):
كشفت مصادر أن لجنة الانضباط والأخلاق قررت استدعاء لاعب ‎الأهلي حمدي النقاز للاستماع له ولأخذ أقواله حول عدة مقاطع وصور في حساباته الرسمية أكد خلالها توقيعه للزمالك.

جاء قرار لجنة الانضباط قبل اتخاذ القرار النهائي في احتجاج الهلال على مشاركة اللاعب، بحسب الجزيرة.

وفي وقت سابق، أكد مسؤولو الزمالك أن عقد النقاز مع الأهلي يمتد لموسم واحد فقط، بعده سيعود اللاعب لارتداء القميص الأبيض، وهو ما دفع بالبعض باعتبار ما حدث بأنه شيء من التلاعب لأن الصفقة أشبه بالإعارة.

وكان الهلال تقدم بشكوى ضد مشاركة النقاز مع الأهلي كونه سُجل في قائمة الفريق بعد غلق فترة الانتقالات، وقد طالب بنقاط المباراة كاملة.

 

 

لجنة الانضباط
الزمالك
حمدي النقاز

التعليقات

جنوبيه قحطانيه❣
جنوبيه قحطانيه❣ عدد التعليقات : 16303
منذ 13 ساعة
ايوه ايوه دورو تحركو😜🤣🤣
ط 🍹🍹🍹
ط 🍹🍹🍹 عدد التعليقات : 200
منذ 13 ساعة
مافي شي يثبت بأن النقاز وقع للزمالك على عقد إحترافي للعب ضمن صفوفه كل ماهنالك
أن الإتفاق كان شفهيآ حتى يروا ما إذا كانوا يستطيعون تسجيله أم لأ لأن الزمالك ممنوع
من التسجيل من الفيفا وكل ماهنالك بأن الزمالك حب يترزق من ظهر اللاعب فلعب لعبة
السمسار بينه وبين الاهلي وقد اخذ حقه وأنتهى الموضوع على هذا الاساس أما وكالة يقولون
إللي تحاولون تشغلون الاهلي فيها فأطمنكم ولا إدارة ألأهلي مادرت عنكم وتسجيل اللاعب جاء
بعد موافقة الفيفا يا غافلين .
ط 🍹🍹🍹
ط 🍹🍹🍹 عدد التعليقات : 200
منذ 13 ساعة
مافي شي يثبت بأن النقاز وقع للزمالك على عقد إحترافي للعب ضمن صفوفه كل ماهنالك
أن الإتفاق كان شفهيآ حتى يروا ما إذا كانوا يستطيعون تسجيله أم لأ لأن الزمالك ممنوع
من التسجيل من الفيفا وكل ماهنالك بأن الزمالك حب يترزق من ظهر اللاعب فلعب لعبة
السمسار بينه وبين الاهلي وقد اخذ حقه وأنتهى الموضوع على هذا الاساس أما وكالة يقولون
إللي تحاولون تشغلون الاهلي فيها فأطمنكم ولا إدارة ألأهلي مادرت عنكم وتسجيل اللاعب جاء
بعد موافقة الفيفا يا غافلين .
رااايق
رااايق عدد التعليقات : 10234
منذ 12 ساعة
حسنا **!!

مباراة تعاد في احلامكم فقط **!!
انسوووووووا ***!!!!!!
احمد
احمد عدد التعليقات : 5
منذ 9 ساعات
كله على شان عيون الهلال
احمد
احمد عدد التعليقات : 5
منذ 9 ساعات
كله على شان عيون الهلال
ع. س. ع
ع. س. ع عدد التعليقات : 2995
منذ 8 ساعات
تعليق رايق،،، لن تعاد المباراة سيعتبر الأهلي خاسر بنتيجة 0/2 لا بد أن تعرف القوانين قبل التعليق
العاتب على المقصرين
العاتب على المقصرين عدد التعليقات : 3
منذ دقيقتين
أين لجنة الانضباط ولجنة الحكام عن المهازل التي حصلت في مبارة الاهلي أمام الهلال
كل هذا علشان فريق الدلال
واين لجنة الانضباط عن الاحتجاجات المقدمة من الاهلي
لكن لا تشاهدون الا بعين وحده

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أحدث التعليقات

فهد العتيبي
الله اكبر يازمن الله يديم علينا الامن والأمان والسلام والإسلام ويحفك يابلدنا العزيز
فهد العتيبي
لاتصدق ما احد طلب من انك تصدق .... عين الحسود .........؟ موتو بغيضكم ياقواطي يافقراوية..
عندما يغيب المساء
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
العاتب على المقصرين
أين لجنة الانضباط ولجنة الحكام عن المهازل التي حصلت في مبارة الاهلي أمام الهلال كل هذا علشان فريق الدلال واين لجنة الانضباط عن الاحتجاجات...
عندما يغيب المساء
الله لايبلانا

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