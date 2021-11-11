أمل الأنصاري لمتابعة انتقدت حجابها: ادعيلي بالهداية

متابعة_ أميرة خالد (صدى):
طلبت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي، أمل الأنصاري، من إحدى المتابعات لها الدعاء لها بالهداية.
وجاء ذلك عندما انتقدت المتابعة طريقة ارتداء "أمل" للحجاب، الذي يظهر منه جزء كبير من شعرها.
وقالت المتابعة على حساب المشهورة بسناب شات :"زين ليش تلبسين الشيلة، إذا مطلعة نص شعرج، ما تعرفين الدين؟“.
وردت "أمل" وقالت :"”إلا عزيزتي أعرف الدين، زي ما إنتي تعرفينه أكيد، لكن ربك يهدي من يشاء، إنتي ادعيلي بالهداية، وإن شاء الله إني أتحجب“.
وأضافت أنه يمكن للمتابعة أن تحذف حسابها إذا كان أسلوب حياتها لا يعجبها من خلال عمل حظر لها.