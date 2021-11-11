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أمل الأنصاري لمتابعة انتقدت حجابها: ادعيلي بالهداية

منذ 15 ساعة
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أمل الأنصاري لمتابعة انتقدت حجابها: ادعيلي بالهداية

متابعة_ أميرة خالد (صدى):
طلبت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي، أمل الأنصاري، من إحدى المتابعات لها الدعاء لها بالهداية.

وجاء ذلك عندما انتقدت المتابعة طريقة ارتداء "أمل" للحجاب، الذي يظهر منه جزء كبير من شعرها.

وقالت المتابعة على حساب المشهورة بسناب شات :"زين ليش تلبسين الشيلة، إذا مطلعة نص شعرج، ما تعرفين الدين؟“.

وردت "أمل" وقالت :"”إلا عزيزتي أعرف الدين، زي ما إنتي تعرفينه أكيد، لكن ربك يهدي من يشاء، إنتي ادعيلي بالهداية، وإن شاء الله إني أتحجب“.

وأضافت أنه يمكن للمتابعة أن تحذف حسابها إذا كان أسلوب حياتها لا يعجبها من خلال عمل حظر لها.

سناب شات
مواقع التواصل الاجتماعي
حجاب
أمل الأنصاري

التعليقات

ابو محمد
ابو محمد عدد التعليقات : 1575
منذ 15 ساعة
اللهم اهدنا واهدها وردها لطريق الصواب واحفظها ممن يزين لها الهوى..
4everx2
4everx2 عدد التعليقات : 7729
منذ 14 ساعة
الحقيقه كلامها صحيح نعم ان الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء الله المستعان لا إله إلا الله وحده لاشريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 55052
منذ 6 ساعات
طيب يكون خير

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أحدث التعليقات

فهد العتيبي
الله اكبر يازمن الله يديم علينا الامن والأمان والسلام والإسلام ويحفك يابلدنا العزيز
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عندما يغيب المساء
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
العاتب على المقصرين
أين لجنة الانضباط ولجنة الحكام عن المهازل التي حصلت في مبارة الاهلي أمام الهلال كل هذا علشان فريق الدلال واين لجنة الانضباط عن الاحتجاجات...
عندما يغيب المساء
الله لايبلانا

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