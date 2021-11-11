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النصر يكشف عن " الراحلين" في الشتوية

منذ يوم
20177
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النصر يكشف عن " الراحلين" في الشتوية

طلال الغامدي (صدى):

بالتزامن مع أزمات الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، وتراجع نتائجه في الموسم الرياضي الحالي، بدأت الإدارة النصراوية برئاسة مسلي آل معمر في ثورة داخل الفريق.

وقبلت الإدارة استقالة المدير التنفيذي حسين عبد الغني، واقالة المدرب البرتغالي بيدرو ايمانويل، كما سيتم الاستغناء عن بعض اللاعبين الأجانب في الميركاتو الشتوي، من بينهم المدافع الأرجنتيني فونيس موري، بسبب سوء مستواه.

وعن الاسم التاني، كشفت المصادر بحسب " سعودي" أنه المهاجم المغربي عبد الرزاق حمدالله مشيره إلى أن الإدارة لا ترغب بوجوده بسبب إصاباته المتكررة ومشاكله المتكررة مع زملاءه والأجهزة الفنية.

وفي سياق متصل، أشار الناقد الرياضي نبيل العبودي إلى رغبة أنديرسون تاليسكا في الرحيل عن الفريق الأول، وذلك بسبب مستحقاته المتأخرة، وكان تاليسكا، انضم إلى نادي النصر، في صيف العام الحالي، قادمًا من صفوف جوانجزو إيفرجراند الصيني.

كأس دوري الأمير محمد بن سلمان
فونيس موري
أنديرسون تاليسكا
عبد الزراق حمدالله
كرة سعودية

التعليقات

رااايق
رااايق عدد التعليقات : 10242
منذ 22 ساعة
حسنا و طيب **!!!!
محمد القحطاني
محمد القحطاني عدد التعليقات : 188
منذ 6 ساعات
موري أكيد تاليسكا وحمدالله خطوط حمراء وإن كانت تلك أماني جماهير مطرود آسيا جماهير الزعيق
محمد القحطاني
محمد القحطاني عدد التعليقات : 188
منذ 6 ساعات
موري أكيد تاليسكا وحمدالله خطوط حمراء وإن كانت تلك أماني جماهير مطرود آسيا جماهير الزعيق
ع. س. ع
ع. س. ع عدد التعليقات : 3012
منذ 5 ساعات
تعليق محمد القحطاني لا والله لا يروحون خلوهم معكم هزمناكم ودعسناكم وطردناكم من آسيا بوجودهم فهم ماكلين أموالكم بدون فايدة واقول لك شيء سنردد،،، الآسيوية صعبة قوية يا ابو خرقة
ابوفيصل
ابوفيصل عدد التعليقات : 11
منذ ساعة
تمنيات الجماهير الزعيقية والطواقي وإعلاميوا الزعيق أول من يتمنى هذا لكن هؤلاء أبناء النصر مهما صار

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أحدث التعليقات

رااايق
ما عندك سالفة **!!!!!!!
ع. س. ع
وش تعليمك يا ابو خرقة لو عندك اخلاق ما تقول هذا الكلام عن ابو عبدالله انا هلالي ولكن ماجد عبدالله خط احمر،،، انت حدك...
رااايق
اللي في الجدر يطلعه الملاس **!!
ع. س. ع
موتو بغيضكم واشربو من البحر،،، الآسيوية صعبة قوية
ع. س. ع
ها ها ها ها ها ها ها الآسيوية صعبة قوية

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