النصر يكشف عن " الراحلين" في الشتوية

طلال الغامدي (صدى):
بالتزامن مع أزمات الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، وتراجع نتائجه في الموسم الرياضي الحالي، بدأت الإدارة النصراوية برئاسة مسلي آل معمر في ثورة داخل الفريق.
وقبلت الإدارة استقالة المدير التنفيذي حسين عبد الغني، واقالة المدرب البرتغالي بيدرو ايمانويل، كما سيتم الاستغناء عن بعض اللاعبين الأجانب في الميركاتو الشتوي، من بينهم المدافع الأرجنتيني فونيس موري، بسبب سوء مستواه.
وعن الاسم التاني، كشفت المصادر بحسب " سعودي" أنه المهاجم المغربي عبد الرزاق حمدالله مشيره إلى أن الإدارة لا ترغب بوجوده بسبب إصاباته المتكررة ومشاكله المتكررة مع زملاءه والأجهزة الفنية.
وفي سياق متصل، أشار الناقد الرياضي نبيل العبودي إلى رغبة أنديرسون تاليسكا في الرحيل عن الفريق الأول، وذلك بسبب مستحقاته المتأخرة، وكان تاليسكا، انضم إلى نادي النصر، في صيف العام الحالي، قادمًا من صفوف جوانجزو إيفرجراند الصيني.