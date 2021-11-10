نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

"حساب المواطن" يعلن تفاصيل الدفعة الـ 48

منذ يوم
1660
2
"حساب المواطن" يعلن تفاصيل الدفعة الـ 48

الرياض (صدى):
أودع برنامج حساب المواطن اليوم، 1.9 مليار ريال مخصص دعم شهر نوفمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثامنة والأربعين 10.5 ملايين مستفيد.

وأوضح البرنامج أن إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة بلغت 19 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 107 مليارات ريال، منها 892 مليـون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

وقال مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري، إن 77% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1059 ريالاً، فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من 2 مليون رب أسرة، مشكلين ما نسبته 95%، ، بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.3 ملايين مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 110 آلاف مستفيد، مشكلين 5% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

وأشار الهاجري إلى أن نسبة أرباب الأسر بلغت 92% أما ربَّات الأسر فقد بلغت نسبتهن 8%، بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 45% ، وشكّل الذكـور المستقلين 55%، موضحًا أن 84% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل، فيما حصل 16% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.

 

المستحقين
الدعم
حساب المواطن

التعليقات

Zz1083Zz
Zz1083Zz عدد التعليقات : 2
منذ 11 دقيقة
تم إيقاف حسابي في دعم المواطن وقتها لم يكن لدي عقد ايجار ألكتروني
Zz1083Zz
Zz1083Zz عدد التعليقات : 2
منذ 11 دقيقة
..........

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

فهد العتيبي
الله اكبر يازمن الله يديم علينا الامن والأمان والسلام والإسلام ويحفك يابلدنا العزيز
فهد العتيبي
لاتصدق ما احد طلب من انك تصدق .... عين الحسود .........؟ موتو بغيضكم ياقواطي يافقراوية..
عندما يغيب المساء
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
العاتب على المقصرين
أين لجنة الانضباط ولجنة الحكام عن المهازل التي حصلت في مبارة الاهلي أمام الهلال كل هذا علشان فريق الدلال واين لجنة الانضباط عن الاحتجاجات...
عندما يغيب المساء
الله لايبلانا

أخر الأخبار

شاهد.. مايا دياب ترقص بحفل ميلادها بعد تعرضها للتسمم
شاهد.. مايا دياب ترقص بحفل ميلادها بعد تعرضها للتسمم
منذ 23 دقيقة 391
مرشد سياحي: حفلات ليالي العندليب والست في الرياض استقطاب عالمي
مرشد سياحي: حفلات ليالي العندليب والست في الرياض استقطاب عالمي
منذ 28 دقيقة 1390
بالفيديو.. تفاعل جمهور الرياض مع تامر حسني
بالفيديو.. تفاعل جمهور الرياض مع تامر حسني
منذ 57 دقيقة 544
هل ينوي "ترامب" الترشح للرئاسة الأمريكية 2024 ؟
هل ينوي "ترامب" الترشح للرئاسة الأمريكية 2024 ؟
منذ ساعة 1568
شاهد.. "تيك توكر" تطبخ في مكان مسكون بالجن فينتهي البث فجأة
شاهد.. "تيك توكر" تطبخ في مكان مسكون بالجن فينتهي البث فجأة
منذ ساعة 787
أسعار الذهب اليوم الجمعة
أسعار الذهب اليوم الجمعة
منذ ساعة 1289
رسالة غامضة تدفع عروسًا للهروب من حفل زفافها
رسالة غامضة تدفع عروسًا للهروب من حفل زفافها
منذ ساعتين 686
عودة طائرة مصرية إلى الدمام بعد بلاغ عن قنبلة
عودة طائرة مصرية إلى الدمام بعد بلاغ عن قنبلة
منذ ساعتين 1730
حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة
حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة
منذ 3 ساعات 1318
أسعار العملات مقابل الريال اليوم
أسعار العملات مقابل الريال اليوم
منذ 3 ساعات 1300