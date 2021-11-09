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خالد القحطاني : تعثرات النصر الـ 5 السابقة لم تكن بسبب النقص
منذ 6 ساعات
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التعليقات
د محمد ماجد بخش
عدد التعليقات : 18728
منذ 42 دقيقة
محتمل كلامك صحيح ومحتمل كلامك غير صحيح ومحتمل يكون فيه شيء صحيح وفيه شيء غير صحيح
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