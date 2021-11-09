اللاحم: واقعة العاملة المنزلية شروع في اغتصاب وليس تحرش

نايف السالم (صدى):
علق المحامي عبدالرحمن اللاحم، على واقعة تعرض عاملة منزلية في القصيم للتحرش على يد مواطن، مؤكدا أن المتهم انتهك كل المبادئ.
وقال اللاحم: "الواقعة ليست مجرد تحرش و إنما شروع في جريمة اغتصاب، هذا القذر انتهك كل المبادئ الشرعية، والقانونية، والإنسانية".
وأضاف: "كلنا ثقة بالنيابة العامة والمؤسسة القضائية بأن يكون عبرة لكل من يعتقد أنه قادر على انتهاك القانون وينجو بفعلته، السعودية دولة قانون وصارمة في ملاحقة هذا القذر وأشباهه".
وكان المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، صرح بأن الجهات الأمنية باشرت حادثة تحرش جسدي بعاملة منزلية، والقبض على المتحرش في حينه.
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