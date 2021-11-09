نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

اللاحم: واقعة العاملة المنزلية شروع في اغتصاب وليس تحرش

منذ ساعة
1743
1
اللاحم: واقعة العاملة المنزلية شروع في اغتصاب وليس تحرش

نايف السالم (صدى):
علق المحامي عبدالرحمن اللاحم، على واقعة تعرض عاملة منزلية في القصيم للتحرش على يد مواطن، مؤكدا أن المتهم انتهك كل المبادئ.

وقال اللاحم: "الواقعة ليست مجرد تحرش و إنما شروع في جريمة اغتصاب، هذا القذر انتهك كل المبادئ الشرعية، والقانونية، والإنسانية".

وأضاف: "كلنا ثقة بالنيابة العامة والمؤسسة القضائية بأن يكون عبرة لكل من يعتقد أنه قادر على انتهاك القانون وينجو بفعلته، السعودية دولة قانون وصارمة في ملاحقة هذا القذر وأشباهه".

وكان المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، صرح بأن الجهات الأمنية باشرت حادثة تحرش جسدي بعاملة منزلية، والقبض على المتحرش في حينه.

اقرأ أيضا

تفاصيل جديدة بشأن التحرش الجسدي بعاملة منزلية في القصيم

القصيم
تحرش
شرطة القصيم
عاملة منزلية
عبدالرحمن اللاحم

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 54953
منذ 58 دقيقة
هذه العامله امانه فلا يخجل على نفسه يحاول اغتصابها

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو عمار
طيب
ابو عمار
اوكي
ابوجواد
شاطر شطور شطرطر
ابو عمار
طيب من هو الابن او الاب المشهور
ابو عمار
طيب

أخر الأخبار

حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء
حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء
منذ دقيقة 1019
تحذير من انزلاق إثيوبيا إلى حرب أهلية
تحذير من انزلاق إثيوبيا إلى حرب أهلية
منذ 10 دقائق 1078
آل الشيخ لفهد الكبيسي: "يا هلا فيك وأهل قطر كلهم"
آل الشيخ لفهد الكبيسي: "يا هلا فيك وأهل قطر كلهم"
منذ 29 دقيقة 202
ابن جمعة: سوء التخطيط في السبعينيات من عوامل الأزمة العمالية الحالية
ابن جمعة: سوء التخطيط في السبعينيات من عوامل الأزمة العمالية الحالية
منذ 45 دقيقة 1179
"إمداد" الخبرات تعلن عن وظائف شاغرة
"إمداد" الخبرات تعلن عن وظائف شاغرة
منذ 53 دقيقة 1142
عبدالغني ينوي الاستقالة
عبدالغني ينوي الاستقالة
منذ ساعة 1443
اللاحم: واقعة العاملة المنزلية شروع في اغتصاب وليس تحرش
اللاحم: واقعة العاملة المنزلية شروع في اغتصاب وليس تحرش
منذ ساعة 1743
"قرقاش" متحمس لمشاهدة فيلم عن حرب اليمن
"قرقاش" متحمس لمشاهدة فيلم عن حرب اليمن
منذ ساعة 1378
رفع الدعم عن أدوية الأمراض المزمنة في لبنان
رفع الدعم عن أدوية الأمراض المزمنة في لبنان
منذ ساعة 1385
محمد عبده يرسل صورة غريبة لرئيس الترفيه
محمد عبده يرسل صورة غريبة لرئيس الترفيه
منذ ساعة 817