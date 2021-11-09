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رفع الدعم عن أدوية الأمراض المزمنة في لبنان

منذ 12 دقيقة
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رفع الدعم عن أدوية الأمراض المزمنة في لبنان

بيروت (صدى):
وسط الأزمة الاقتصادية التي يشهدها لبنان، كشفت تقارير عن اقتراب موعد رفع الدعم عن الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة.

وذكر نقيب صيادلة لبنان، غسان الأمين، أنه خلال الشهر الجاري ستبدأ مرحلة رفع دعمٍ جزئي عن أدوية الأمراض المزمنة.

وأشار الأمين إلى أن أسعار تلك الأدوية ستتضاعف، ولن تكون بمتناول كثيرين منهم، في ظل انهيار القدرة الشرائية.

ويمر لبنان بأزمة اقتصادية طاحنة منذ فترة، فيما تفاقمت الأوضاع بعد الأزمة السياسية الأخيرة عقب تصريحات وزير الإعلام جورج قرداحي ووزير الخارجية عبدالله بوحبيب، لتلقي بظلالها على اقتصاد لبنان المتدهور منذ عامين.

لبنان
الامراض المزمنة
اقتصاد لبنان
الازمة اللبنانية

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 54933
منذ 5 دقائق
الله يعين الشعب المغلوب على امره

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أحدث التعليقات

برنس
لا اله الا الله من امس يبكون خلاص العب وانقلع فزت ولا الله يجعلكم ماتفوزون
ابو عمار
لا حول و لا قوة الا بالله
ابو عمار
الله يعين الشعب المغلوب على امره
ابو عمار
اخلعيه وتخلصي من وجهه القبيح
ابو عمار
اسحقوهم عليهم من الله ما يستحقون

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