رفع الدعم عن أدوية الأمراض المزمنة في لبنان

بيروت (صدى):
وسط الأزمة الاقتصادية التي يشهدها لبنان، كشفت تقارير عن اقتراب موعد رفع الدعم عن الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة.
وذكر نقيب صيادلة لبنان، غسان الأمين، أنه خلال الشهر الجاري ستبدأ مرحلة رفع دعمٍ جزئي عن أدوية الأمراض المزمنة.
وأشار الأمين إلى أن أسعار تلك الأدوية ستتضاعف، ولن تكون بمتناول كثيرين منهم، في ظل انهيار القدرة الشرائية.
ويمر لبنان بأزمة اقتصادية طاحنة منذ فترة، فيما تفاقمت الأوضاع بعد الأزمة السياسية الأخيرة عقب تصريحات وزير الإعلام جورج قرداحي ووزير الخارجية عبدالله بوحبيب، لتلقي بظلالها على اقتصاد لبنان المتدهور منذ عامين.