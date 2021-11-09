عمرو أديب يقدم بلاغا ضد الأهلي المصري لتهنئة أبو تريكة بعيد ميلاده

ماجد محمد (صدى):
استنكر الإعلامي المصري عمرو أديب، تهنئة النادي الأهلي للاعبه السابق محمد أبو تريكة بمناسبة عيد ميلاده.
وقال عمرو أديب إنه قدم بلاغا للنائب العام ضد الأهلي المصري لتهنئة أبو تريكة بعيد ميلاده، مضيفا: "الأهلي إما يعترف بالقضاء المصري وقرار المحكمة، أو يخرج الأهلي في بيان ويقول عكس ذلك".
وانتقد أديب تلك التهنئة رغم إدراج أبو تريكة ضمن قوائم الإرهاب، قائلا: "محدش يقولي إيه الدليل، نبقى بنهزر واقفلوا المحاكم ونحكم احنا، النادي الاهلي حاطط تهنئة لواحد فاقد حسن السمعة وده كلام المحكمة".
يذكر أن محكمة الاستئناف أيدت الحكم ببقاء اسم لاعب النادي الأهلي السابق، على قوائم الإرهاب، حتى عام 2023.