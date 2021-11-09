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"الكلباني" يتحدث عن الرقية الشرعية للاعبي النصر

منذ 4 ساعات
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"الكلباني" يتحدث عن الرقية الشرعية للاعبي النصر

ماجد محمد (صدى):
تحدث الشيخ عادل الكلباني عن الأوضاع الأخيرة لنادي النصر، كاشفا رأيه في الرقية الشرعية للاعبين قبل المباريات.

وأثار حديث الكلباني عن أوضاع النصر، عبر المساحة الصوتية بتويتر "سبيس" جدلا كبيرا، بين المشجعين.

وقال الكلباني: "بالنسبة للرقية الشرعية للاعبي النصر قبل المباريات، فهي أمر خير سواء قبل المباراة أو بعدها".

وصرح الشيخ عادل الكلباني، بأن آخر مباراة حضرها للنصر كانت أمام الكوكب، منذ أكثر من 20 عامًا.

وكان الإعلامي الرياضي رئيس نادي الكوكب دباس الدوسري قد سخر في وقت سابق من رئيس النصر مسلي آل معمر، بعد الخسارة أمام الشباب، في الجولة الـ 11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال الدوسري: "في يوم ما غردت إذا الهلال خسر من الفتح للمرة الثالثة يكون هذا كوكب دباس مهوب الهلال، اليوم أغرد لو يخسر الكوكب 3 مباريات متتالية يكون نصر مسلي مهوب الكوكب"، مشيرا إلى أن النصر لم ينس رباعية الكوكب التاريخية في شباك النصر.

يذكر أن النصر خسر أربعة لقاءات في الدوري حتى الآن، وتعادل في لقاء وحيد، فيما فاز في أربع مباريات، ليحتل المركز التاسع في جدول الترتيب برصيد 13 نقطة.

النصر
دباس الدوسري
عادل الكلباني
النصر والكوكب

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 54964
منذ ساعة
طيب

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أحدث التعليقات

ابو سعود
الصراحة ماقصرت بس اسعار التذاكر غاليه اذا بتروح خمسة اشخاص والمفترض تقل الى النصف على الاقل في كل شيء بالموسم لدعم السياحه والترفيه وخاصة...
سند
اجل مثلنا حتى حليب الاطفال عليه ضريبة وحنا اغنى بلد بالعالم
بووليد
اجل ابدأ بأبناءك خلهم يشتغلون عمال يامطبل ياشبيح
عادل
حسب قناة الجزيرة القطرية الحوثي يتقدم في مأرب وبات يسيطر على خمس مدن
ط 🍹🍹🍹
اقول طير وانطم بس مجموعة تضم الاهلي والنصر والشباب والهلال هي المجموعة النارية والحديديه إيش بقى للإتحاد من عراقيل ولا شي والاتحاد إذا ما...

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