"الكلباني" يتحدث عن الرقية الشرعية للاعبي النصر

ماجد محمد (صدى):
تحدث الشيخ عادل الكلباني عن الأوضاع الأخيرة لنادي النصر، كاشفا رأيه في الرقية الشرعية للاعبين قبل المباريات.
وأثار حديث الكلباني عن أوضاع النصر، عبر المساحة الصوتية بتويتر "سبيس" جدلا كبيرا، بين المشجعين.
وقال الكلباني: "بالنسبة للرقية الشرعية للاعبي النصر قبل المباريات، فهي أمر خير سواء قبل المباراة أو بعدها".
وصرح الشيخ عادل الكلباني، بأن آخر مباراة حضرها للنصر كانت أمام الكوكب، منذ أكثر من 20 عامًا.
وكان الإعلامي الرياضي رئيس نادي الكوكب دباس الدوسري قد سخر في وقت سابق من رئيس النصر مسلي آل معمر، بعد الخسارة أمام الشباب، في الجولة الـ 11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقال الدوسري: "في يوم ما غردت إذا الهلال خسر من الفتح للمرة الثالثة يكون هذا كوكب دباس مهوب الهلال، اليوم أغرد لو يخسر الكوكب 3 مباريات متتالية يكون نصر مسلي مهوب الكوكب"، مشيرا إلى أن النصر لم ينس رباعية الكوكب التاريخية في شباك النصر.
يذكر أن النصر خسر أربعة لقاءات في الدوري حتى الآن، وتعادل في لقاء وحيد، فيما فاز في أربع مباريات، ليحتل المركز التاسع في جدول الترتيب برصيد 13 نقطة.