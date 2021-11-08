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جستنيه: استعجب من يقول أن القرعة ابتسمت للاتحاد

منذ 6 ساعات
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جستنيه: استعجب من يقول أن القرعة ابتسمت للاتحاد

نواف السالم (صدى):
تعجب الإعلامي الرياضي عدنان جستنيه، ممن يرى أن قرعة دور الـ 16 لكأس خادم الحرمين الشريفين ابتسمت لفريق الاتحاد.

وقال جستنيه: استعجب من يقول إن القرعة ابتسمت للاتحاد وفق نظرة تتعامل مع أندية المحترفين بفكر قبل التعاقد مع 7 لاعبين أجانب".

وتابع: "نظامي الحوكمة والكفاءة المالية والذي جعل الأندية في كفة واحدة فنياً، لم تعد كما كان في السابق، أندية غنية وأندية فقيرة، إنما أصبح الفكر الإداري والاختبارات المتميزة هي من تحكم".

يذكر أن قرعة دور الـ16 أسفرت عن المواجهات التالية: الفتح - الاتحاد، الهلال - الرائد، الأهلي - الفيصلي، الشباب - ضمك، الحزم - الباطن، النصر - الاتفاق، الفيحاء - أبها ومباراة التعاون - الطائي.

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نتائج قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين

عدنان جستنيه
الاتحاد والفتح
كاس خادم الحرمين
قرعة كاس خادم الحرمين

التعليقات

برنس
برنس عدد التعليقات : 535
منذ 3 ساعات
لا اله الا الله من امس يبكون خلاص العب وانقلع فزت ولا الله يجعلكم ماتفوزون
ط 🍹🍹🍹
ط 🍹🍹🍹 عدد التعليقات : 186
منذ 37 دقيقة
اقول طير وانطم بس مجموعة تضم الاهلي والنصر والشباب والهلال هي المجموعة النارية والحديديه إيش بقى
للإتحاد من عراقيل ولا شي والاتحاد إذا ما اترشح للعب المباراة النهائية من هذه المجموعة مايستحق يكون في
مركزه الحالي في الدوري ورايح يدحدر للمراكز المتأخرة وأتذكر كلامي هذا يا جستنية

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أحدث التعليقات

ابو سعود
الصراحة ماقصرت بس اسعار التذاكر غاليه اذا بتروح خمسة اشخاص والمفترض تقل الى النصف على الاقل في كل شيء بالموسم لدعم السياحه والترفيه وخاصة...
سند
اجل مثلنا حتى حليب الاطفال عليه ضريبة وحنا اغنى بلد بالعالم
بووليد
اجل ابدأ بأبناءك خلهم يشتغلون عمال يامطبل ياشبيح
عادل
حسب قناة الجزيرة القطرية الحوثي يتقدم في مأرب وبات يسيطر على خمس مدن
ط 🍹🍹🍹
اقول طير وانطم بس مجموعة تضم الاهلي والنصر والشباب والهلال هي المجموعة النارية والحديديه إيش بقى للإتحاد من عراقيل ولا شي والاتحاد إذا ما...

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