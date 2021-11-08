جستنيه: استعجب من يقول أن القرعة ابتسمت للاتحاد

نواف السالم (صدى):
تعجب الإعلامي الرياضي عدنان جستنيه، ممن يرى أن قرعة دور الـ 16 لكأس خادم الحرمين الشريفين ابتسمت لفريق الاتحاد.
وقال جستنيه: استعجب من يقول إن القرعة ابتسمت للاتحاد وفق نظرة تتعامل مع أندية المحترفين بفكر قبل التعاقد مع 7 لاعبين أجانب".
وتابع: "نظامي الحوكمة والكفاءة المالية والذي جعل الأندية في كفة واحدة فنياً، لم تعد كما كان في السابق، أندية غنية وأندية فقيرة، إنما أصبح الفكر الإداري والاختبارات المتميزة هي من تحكم".
يذكر أن قرعة دور الـ16 أسفرت عن المواجهات التالية: الفتح - الاتحاد، الهلال - الرائد، الأهلي - الفيصلي، الشباب - ضمك، الحزم - الباطن، النصر - الاتفاق، الفيحاء - أبها ومباراة التعاون - الطائي.
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