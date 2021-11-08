فيديو.. آل الشيخ يوجه رسالة هامة

الرياض (صدى):
ظهر معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، في بث مباشر، داعيا لزيارة منطقتي "كومبات فيلد"، و"سفاري" في موسم الرياض.
وقال آل الشيخ: "في كومبات فيلد عندكم إمكانية شراء أسلحة بأسعار عالمية، وتطلع من المحل معاك السلاح جاهز ومرخص، وهذا شيء يحدث لأول مرة".
وتابع: "هناك أيضًا أكثر من 50 لعبة مختلفة، وعشرات المطاعم"، مضيفا: "ومن أفضل العروض الموجودة مسرحية عبدالحليم حافظ".
ولفت إلى افتتاح معرض ألعاب وصفه بـ "الغير طبيعي" يوم 12 نوفمبر الجاري، قائلا: "اقطعوا التذاكر عشان لا يصير زحمة، التذاكر محدودة".
واختتم آل الشيخ رسالته، مناشدا بإبلاغه بأي ملاحظات خلال الفعاليات، قائلا: "المهم تكونوا مبسوطين في الموسم، فرحة السعوديين تسوى كل شيء، وأشكر خادم الحرمين وولي العهد اللي لولا الله ثم هو ماشفتوا هذا الشيء كله".