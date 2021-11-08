اقتصادي يكشف عن الحل الوحيد للخروج من أزمة ارتفاع أسعار الأراضي  

الرياض (صدى):
تحدث الخبير الاقتصادي أحمد الشهري عن ارتفاع أسعار الأراضي، قائلا:"الحل يكمن في نقل ثروة القطاع العائلي إلى الأسواق المالية وتحفيز التطوير العقاري منخفض الكلفة عبر الشركات".
وأوضح:" يجب تحرير الأراضي السكنية لصالح القطاع العائلي من خلال تحييد فوائض أموال الأفراد والشركات من اكتناز واحتكار الأراضي أو المضاربة في الأراضي".
ويأتي ذلك في ظل تساؤلات عديدة عن سبب ارتفاع أسعار العقار والأراضي، حيث ارتفعت أسعار العقار لأسباب فسرها خبراءالاقتصاد بضرورة نقل ثروة القطاع العائلي إلى الأسواق المالية.