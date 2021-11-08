أوامر بضبط وإحضار متهمين في قضية تمويلات حزب الله بالكويت

خالد الظفيري (صدى):
كشفت تقارير إعلامية إن أوامر جديدة من السلطات الكويتية ستصدر خلال 24 ساعة، لضبط أشخاص في قضية الانتماء إلى "خلية حزب الله" اللبناني في البلاد.
وأوضحت المصادر إن أوامر ستصدر خلال الـ24 الساعة القادمة بضبط وإحضار عدد آخر من المتهمين بالانتماء لما أطلق عليه "خلية حزب الله"، بحسب جريدة القبس الكويتية.
وأضافت المصادر أن أحد المتهمين بالانتماء إلى حزب الله هو شقيق نائب سابق في مجلس الأمة الكويتي، وأن تفاصيل الاتهامات الموجهة إليهم تتضمن تحويل "اموال طائلة" إلى "حزب الل" اللبناني.
وأكد المصدر أن النيابة العامة ستواصل التحقيقات، فيما سيتم "فحص جميع الحوالات الخارجية للوقوف على أدلة الثبوت" من جانب السلطات المختصة لتقديمها بعد ذلك ضمن أوراق التحقيق.
وكانت النيابة العامة الكويتية قد بدأت تحقيقات مع 4 مواطنين كويتيين موجهة لهم تهم الانتماء لـ"خلية حزب الله"، فيما قررت حجز 8 متهمين بالقضية ذاتها.