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فتاة تعرض نفسها للزواج شرط أن يكون رجل أعمال "ثري"

منذ ساعة
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فتاة تعرض نفسها للزواج شرط أن يكون رجل أعمال "ثري"

متابعة_ أميرة خالد (صدى):
عرضت فتاة نفسها للزواج بشرط أن يكون الشخص الذي يريد أن يتزوجها رجل أعمال "ثري".

وأثارت الفتاة حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة أن عرض الفتيات نفسها للزواج على مواقع التواصل أمر غير مألوف في المجتمعات العربية وخاصة الخليجية.

وعبر مغردون عن اندهاشهم من عرض الفتاة حيث لم تحدد أي شروط أخرى سوى أن يكون العريس رجل أعمال وثري. وعلق "مغردون" بأن ما يهمها فقط هو المال وكأنها تحول الزواج إلى صفقة وليس بهدف الاستقرار وتكوين أسرة.

يذكر أن الفتاة قدمت هذا العرض بعد تداول رواد مواقع التواصل معلومات تفيد بأن امرأة عربية لم تتجاوز الـ 26 عاما ورثت 55 مليون رريال إضافة إلى فيلا بعد شهر من زواجها سرا من رجل أعمال شهير بجدة

الزواج
رجل أعمال ثري
رجل ثري

التعليقات

عندما يغيب المساء
عندما يغيب المساء عدد التعليقات : 83614
منذ ساعة
الدنيا مقلوبه
عندما يغيب المساء
عندما يغيب المساء عدد التعليقات : 83614
منذ ساعة
الدنيا مقلوبه
عندما يغيب المساء
عندما يغيب المساء عدد التعليقات : 83614
منذ ساعة
الدنيا مقلوبه
احمد
احمد عدد التعليقات : 755
منذ ساعة
ناس عقولها فوق اكتافها وترفع هامتها...
وناس عقولها بين الفخوذ و تساق كالخروف...
كم انت حكيم يا فارس العربان..يا قاهر الطعوس والقفار..

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أحدث التعليقات

زائر
يا محمدالدويش نحن نتسلى بك انت وإعلاميي النصر النفسيين ( أبو نفسية ) بالفعل ما دمر الفريق إلا من هم على شاكلتك الذين جعلوا...
بلبل البحر
ممتاز
ghaz
الان الشايب هذ دوبه يتزوج ....
الاهلي كبير جدة
واللة من يوم تركت الاهلى ومستواك في النازل من إصابة إلى إصابة
د محمد ماجد بخش
يا حبيبي يا الله أرحمني من الإعلام كما رحمتني من التعليم اللهم ارحمنا فأنت بنا راحم من كل الوزارات يا رب العالمين يا كريم...

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