أمانة الرياض تكشف عن مخالفات يرصدها المراقبون في محطات الوقود

الرياض (صدى):
أوضحت أمانة منطقة الرياض، اليوم الإثنين، بعض المخالفات التي يرصدها المراقبون في محطات الوقود.
وتضمنت أبرز المخالفات تدني مستوى نظافة المحطة، وسوء نظافة دورات المياه، إلى جانب عدم وجود رخصة تشغيل.
وتابعت الأمانة أن من بين المخالفات تلف الأرصفة والمواقف، وافتقاد المحطات للخدمات الأساسية واللوحات الاسترشادية، إضافة إلى غياب متطلبات ذوي الإعاقة من مواقف ودورات مياه وممرات صعود.
واشتملت المخالفات كذلك على عدم وجود أو تركيب أو تشغيل شاشة عرض الأسعار، وعدم توفير أجهزة هواء مجانية، وعدم توفير البنزين بنوعيه في المحطات.
ووجهت أمانة الرياض ملاك محطات الوقود توفير البنزين بنوعيه "95 و92" لتفادي الغرامات.