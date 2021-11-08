تسجيل الدخول
تسجيل عضوية
اتصل بنا
اعلن لدينا
سياسة الخصوصية
نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February
<
2021
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت
الرئيسية
الاخبار المحلية
عربية ودولية
حوادث
منوعات
الوظائف
مال واعمال
اخبار رياضية
فيديوهات
المزيد
الخبر في صورة
عالم المرأة
عالم السيارات
الصفحة الشعبية
قلم حر
مقالات
الرئيسية
الفرق بين سبحة الهلال والنصر
منذ 4 ساعات
1428
1
واتساب
فيسبوك
تويتر
التعليقات
ابو فهد
عدد التعليقات : 343
منذ ساعة
لاجديد صحيفه الطواقي مامحرق رز محررينها لا النصر العالمي
اترك تعليقاً
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
إرسال
أحدث التعليقات
زائر
يا محمدالدويش نحن نتسلى بك انت وإعلاميي النصر النفسيين ( أبو نفسية ) بالفعل ما دمر الفريق إلا من هم على شاكلتك الذين جعلوا...
بلبل البحر
ممتاز
ghaz
الان الشايب هذ دوبه يتزوج ....
الاهلي كبير جدة
واللة من يوم تركت الاهلى ومستواك في النازل من إصابة إلى إصابة
د محمد ماجد بخش
يا حبيبي يا الله أرحمني من الإعلام كما رحمتني من التعليم اللهم ارحمنا فأنت بنا راحم من كل الوزارات يا رب العالمين يا كريم...
أخر الأخبار
بالفيديو.. الهلال يدعو طفلاً من ذوي الهمم لحضور نهائي أبطال آسيا
منذ 19 دقيقة
1109
اقتصادي يكشف عن الحل الوحيد للخروج من أزمة ارتفاع أسعار الأراضي
منذ 20 دقيقة
1146
القبض على مخالف جمع أموال لتهريبها خارج المملكة
منذ 26 دقيقة
1186
النائب العام: المملكة ماضية في مكافحة الجرائم العابرة للحدود
منذ 35 دقيقة
1082
تفاصيل جديدة بشأن التحرش الجسدي بعاملة منزلية في القصيم
منذ 37 دقيقة
1412
"المسابقات" تقرر معاقبة الأهلي والزمالك
منذ 57 دقيقة
1216
أوامر بضبط وإحضار متهمين في قضية تمويلات حزب الله بالكويت
منذ 58 دقيقة
1237
فريق يفسخ عقد مهاجمه بسبب "سوء الحظ"
منذ 58 دقيقة
1308
شاهد.. مصرع قائد المجاميع الحوثية محمد علي
منذ ساعة
1879
بالفيديو.. حكم يعترف بمساعده الزمالك ضد الأهلي المصري
منذ ساعة
1334