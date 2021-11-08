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مدرب بوهانج يكلف 3 من طاقمه الفني لمذاكرة الهلال

منذ 5 ساعات
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مدرب بوهانج يكلف 3 من طاقمه الفني لمذاكرة الهلال

ماجد محمد (صدى):
كلف المدير الفني لفريق بوهانج الكوري الجنوبي كيم كي دونغ، 3 من طاقمه الفني بدراسة الهلال وذلك قبل مواجهة فريقه المرتقبة في نهائي دوري أبطال آسيا.

وقال الإعلامي الرياضي عيسى الروقي "مدرب بوهانج كلف 3 من طاقمه الفني لدراسة ‎الهلال ( يذاكرون الهلال مذاكرة )

متابعة كيف يسجل ‎الأهداف ومن أين يهاجم"

وأضاف الروقي: "الدراسة ستكون من جميع الجهات ومعرفة نقاط الضعف ومن سجل في مرماه و كيف يصل لمرمى ‎الهلال ", مشيرا إلى أنهم يعفكون بالساعات لمتابعة مباريات الهلال.

يذكر أن الهلال يلتقي نظيره بوهانج الكوري الجنوبي في نهائي دوري أبطال آسيا، الثلاثاء 23 نوفمبر 2021

الهلال
دوري أبطال آسيا
بوهانج
الطاقم الفني

التعليقات

لا اله الا الله
لا اله الا الله عدد التعليقات : 1
منذ 59 دقيقة
ههههههههههههه ليش هو حرب

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أحدث التعليقات

اتحادي
مملوءه. بالتحكيم واللجان. الاتحاد السعودي
جنوبيه قحطانيه❣
الله يخلي لنا ركبنا🙈😁ولايحوجنا💔😊
ربيعان الربيعان
ماهي غريبه اللوبي الهلالي قوي جدا
فوق هام 111
التقنيه ما خلت شي .. يحطون مختبر بكل قسم للدم و الزغوله و الزق و يبين و يروح للنيابه وتقريره
لا اله الا الله
ههههههههههههه ليش هو حرب

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