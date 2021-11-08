مدرب بوهانج يكلف 3 من طاقمه الفني لمذاكرة الهلال

ماجد محمد (صدى):
كلف المدير الفني لفريق بوهانج الكوري الجنوبي كيم كي دونغ، 3 من طاقمه الفني بدراسة الهلال وذلك قبل مواجهة فريقه المرتقبة في نهائي دوري أبطال آسيا.
وقال الإعلامي الرياضي عيسى الروقي "مدرب بوهانج كلف 3 من طاقمه الفني لدراسة الهلال ( يذاكرون الهلال مذاكرة )
متابعة كيف يسجل الأهداف ومن أين يهاجم"
وأضاف الروقي: "الدراسة ستكون من جميع الجهات ومعرفة نقاط الضعف ومن سجل في مرماه و كيف يصل لمرمى الهلال ", مشيرا إلى أنهم يعفكون بالساعات لمتابعة مباريات الهلال.
يذكر أن الهلال يلتقي نظيره بوهانج الكوري الجنوبي في نهائي دوري أبطال آسيا، الثلاثاء 23 نوفمبر 2021