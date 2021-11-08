نواب الكونغرس لـ "بايدن" : لن نلتزم بأي اتفاق مع طهران (فيديو)

واشنطن (صدى):
طالب نواب أمريكيون في الكونغرس الرئيس بلادهم، جو بايدن، بالتخلي عن الدبلوماسية مع طهران، وذلك بالتزامن مع إعلان الأخيرة عودتها لمفاوضات فيينا بنهاية الشهر الحالي.
وطالبوا النواب بتعليق المفاوضات مع طهران، وذلك بعد شن هجوم بطائرة مسيرة على قاعدة أمريكية أواخر الشهر الماضي، وفقا لـ"الإخبارية".
وكان النواب الجمهوريين قد أعلنوا أنهم لن يلتزموا بأي اتفاقيات مع طهران حال فوزهم بأغلبية في انتخابات التجديد النصفي في العام المقبل.
وشدد النواب على الرئيس الأمريكي بعدم رفع العقوبات على طهران، والتخلي عن السياسة الدبلوماسية معها.