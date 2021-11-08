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نواب الكونغرس لـ "بايدن" : لن نلتزم بأي اتفاق مع طهران (فيديو)

منذ ساعتين
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نواب الكونغرس لـ "بايدن" : لن نلتزم بأي اتفاق مع طهران (فيديو)

واشنطن (صدى):
طالب نواب أمريكيون في الكونغرس الرئيس بلادهم، جو بايدن، بالتخلي عن الدبلوماسية مع طهران، وذلك بالتزامن مع إعلان الأخيرة عودتها لمفاوضات فيينا بنهاية الشهر الحالي.

وطالبوا النواب بتعليق المفاوضات مع طهران، وذلك بعد شن هجوم بطائرة مسيرة على قاعدة أمريكية أواخر الشهر الماضي، وفقا لـ"الإخبارية".

وكان النواب الجمهوريين قد أعلنوا أنهم لن يلتزموا بأي اتفاقيات مع طهران حال فوزهم بأغلبية في انتخابات التجديد النصفي في العام المقبل.

وشدد النواب على الرئيس الأمريكي بعدم رفع العقوبات على طهران، والتخلي عن السياسة الدبلوماسية معها.

 

إيران
طهران
سياسة
الكونغرس
جو بايدن

التعليقات

عندما يغيب المساء
عندما يغيب المساء عدد التعليقات : 83614
منذ ساعة
وبعدله وجه 😷😷😷😷😷

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أحدث التعليقات

زائر
يا محمدالدويش نحن نتسلى بك انت وإعلاميي النصر النفسيين ( أبو نفسية ) بالفعل ما دمر الفريق إلا من هم على شاكلتك الذين جعلوا...
بلبل البحر
ممتاز
ghaz
الان الشايب هذ دوبه يتزوج ....
الاهلي كبير جدة
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د محمد ماجد بخش
يا حبيبي يا الله أرحمني من الإعلام كما رحمتني من التعليم اللهم ارحمنا فأنت بنا راحم من كل الوزارات يا رب العالمين يا كريم...

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