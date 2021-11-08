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بالفيديو: مدربة أسلحة تروي تجربتها وسبب شغفها بهذه المهنة

منذ ساعة
1316
9
بالفيديو: مدربة أسلحة تروي تجربتها وسبب شغفها بهذه المهنة

الرياض (صدى):
حولت مدرية الأسلحة السعودية منى الخريص، شغفها بالأسلحة النارية إلى مهنة بعد أن تلقت التعليم لتصبح مدربة أسلحة نارية حاصلة على رخصة لمزاولة المهنة.

وأوضحت خلال لقاء لها في برنامج "سيدتي" أنها تعملت حب الأسلحة النارية منذ نعومة أظافرها، عندما كان والدها يصطحبها معه في رحلات صيد بالسعودية، ويعلمها كيف تطلق النار." مشيرة إلى أنها سعيدة بممارسة شغها وهوايتها كمدربة.

وأضافت: كل ما كان ينقصنا هو البيئة المحفزة والمشجعة. لافتة إلى أن الإقبال حاليا كبير جدا من النساء على مجال الأسلحة.

وأشارت إلى أنها حصلت على دورات في الرماية في التدريب والتحكيم وحصلت على شهادات معتمدة وترخيص لمزالة المهنة .

 

أسلحة
مدربة أسلحة
دورات الرماية

التعليقات

القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️ عدد التعليقات : 67120
منذ 40 دقيقة
خطيبتي مولعه بالسلاح خاصه المسدسات
الله يعين بس
الحريم ذولي
عليهم شطحات
الله يستر بس 😂
عندما يغيب المساء
عندما يغيب المساء عدد التعليقات : 83606
منذ دقيقتين
الهروب الكبير يا رجال دام فيها تدريب على السلاح النيه شينه انتها زمن الساطور والسكين
عندما يغيب المساء
عندما يغيب المساء عدد التعليقات : 83606
منذ دقيقتين
الهروب الكبير يا رجال دام فيها تدريب على السلاح النيه شينه انتها زمن الساطور والسكين
عندما يغيب المساء
عندما يغيب المساء عدد التعليقات : 83606
منذ دقيقتين
الهروب الكبير يا رجال دام فيها تدريب على السلاح النيه شينه انتها زمن الساطور والسكين
عندما يغيب المساء
عندما يغيب المساء عدد التعليقات : 83606
منذ دقيقتين
الهروب الكبير يا رجال دام فيها تدريب على السلاح النيه شينه انتها زمن الساطور والسكين
عندما يغيب المساء
عندما يغيب المساء عدد التعليقات : 83606
منذ دقيقتين
الهروب الكبير يا رجال دام فيها تدريب على السلاح النيه شينه انتها زمن الساطور والسكين
عندما يغيب المساء
عندما يغيب المساء عدد التعليقات : 83606
منذ دقيقتين
الهروب الكبير يا رجال دام فيها تدريب على السلاح النيه شينه انتها زمن الساطور والسكين
عندما يغيب المساء
عندما يغيب المساء عدد التعليقات : 83606
منذ دقيقة
جاك الموت يا تارك الصلاة دام المسدسات شغفها. رحت فيها
عندما يغيب المساء
عندما يغيب المساء عدد التعليقات : 83606
منذ دقيقة
جاك الموت يا تارك الصلاة دام المسدسات شغفها. رحت فيها

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أحدث التعليقات

عندما يغيب المساء
وبعدله وجه 😷😷😷😷😷
عندما يغيب المساء
غريبه
عندما يغيب المساء
غريبه
عندما يغيب المساء
غريبه
عندما يغيب المساء
الدنيا مقلوبه

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