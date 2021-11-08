بالفيديو: مدربة أسلحة تروي تجربتها وسبب شغفها بهذه المهنة

الرياض (صدى):
حولت مدرية الأسلحة السعودية منى الخريص، شغفها بالأسلحة النارية إلى مهنة بعد أن تلقت التعليم لتصبح مدربة أسلحة نارية حاصلة على رخصة لمزاولة المهنة.
وأوضحت خلال لقاء لها في برنامج "سيدتي" أنها تعملت حب الأسلحة النارية منذ نعومة أظافرها، عندما كان والدها يصطحبها معه في رحلات صيد بالسعودية، ويعلمها كيف تطلق النار." مشيرة إلى أنها سعيدة بممارسة شغها وهوايتها كمدربة.
وأضافت: كل ما كان ينقصنا هو البيئة المحفزة والمشجعة. لافتة إلى أن الإقبال حاليا كبير جدا من النساء على مجال الأسلحة.
وأشارت إلى أنها حصلت على دورات في الرماية في التدريب والتحكيم وحصلت على شهادات معتمدة وترخيص لمزالة المهنة .