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شاهد .. تقنية جديدة لعملية "استبدال الركبة" تخفف الألم وتحقق نتائج مبهرة

منذ 6 ساعات
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شاهد .. تقنية جديدة لعملية "استبدال الركبة" تخفف الألم وتحقق نتائج مبهرة

أميرة خالد (صدى):
كشف الدكتور خالد عسيري استشاري جراحة العظام والعمود الفقري عن فوائد التقنية الجديدة لعملية "استبدال الركبة" في مستشفى الإمام عبد الرحمن بن فيصل التابع لوزارة الحرس الوطني في الدمام .

وذكر أن التقنية الجديدة تمكن بعض المرضى من المغادرة بعد ساعات من إجراء العملية أو يومين بحد أقصى، بعكس الطريقة التقليدية التي كانت تلزم المريض بالبقاء داخل المستشفى لمدة تصل إلى 6 أيام فضلا عن إخضاعه للعلاج الطبيعي.

وأضاف أن التقنية الجديدة تعتمد على الزكاء الاصطناعي، مضيفا أنها تساعد في تحسين عمر الركبة الافتراضي أكثر من 15 سنة، وذلك بحسب ما ذكره بقناة "الإخبارية".

وأضاف أن التقنية الجديدة تحد من آلام عملية استبدال "الركبة"بنسبة 80٪،داعيا من يعاني من آلام ويحتاج إلى استبدال مفصل الركبة إلى القدوم للمستشفى وإجراء العملية بالتقنية الجديدة.

 

الدمام
مستشفى
الركبة
استبدال الركبة
مستشفى الإمام عبد الرحمن

التعليقات

جنوبيه قحطانيه❣
جنوبيه قحطانيه❣ عدد التعليقات : 16295
منذ 26 دقيقة
الله يخلي لنا ركبنا🙈😁ولايحوجنا💔😊

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أحدث التعليقات

اتحادي
مملوءه. بالتحكيم واللجان. الاتحاد السعودي
جنوبيه قحطانيه❣
الله يخلي لنا ركبنا🙈😁ولايحوجنا💔😊
ربيعان الربيعان
ماهي غريبه اللوبي الهلالي قوي جدا
فوق هام 111
التقنيه ما خلت شي .. يحطون مختبر بكل قسم للدم و الزغوله و الزق و يبين و يروح للنيابه وتقريره
لا اله الا الله
ههههههههههههه ليش هو حرب

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