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5 خطوات لتصحيح الوضع المخالف لنظام مكافحة التستر التجاري

منذ 44 دقيقة
1214
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5 خطوات لتصحيح الوضع المخالف لنظام مكافحة التستر التجاري

الرياض (صدى):

أوضح البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري آلية وإجراءات وخطوات قيام المخالف للنظام من تصحيح أوضاعه.

ونشر البرنامج، عبر حسابه الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع تويتر، إنفوجراف، أوضح خلاله خطوات تصحيح الأوضاع على النحو التالي:

_ تسجيل الدخول لموقع وزارة التجارة والانتقال لبوابة النفاذ الوطني

_ اضغط على اختيار "تقديم طلب تصحيح" من الصفحة الرئيسية.

_ اختر "خيار التصحيح" وقم بإدخال البيانات الشخصية وبيانات المنشآة والأطراف المتضمنة.

_قم بمراجعة الطلب وإشعار المتقدم عند القبول المبدئي لاستكمال الإجراءات خلال 90 يومًا

_استيفاء المتطلبات لاكتمال عملية التصحيح.

المخالف
مكافحة للتستر
التصحيح

التعليقات

احمد
احمد عدد التعليقات : 753
منذ 33 دقيقة
يشهد الله ما كتبت الا حبا للبلد..
اليوم مريت على فلتين معروظتين للبيع صاحبها فلسطيني يعمر ويبيع باسم قريبه المجنس... وما يفقع المراره انه الآن يشطب عشر فلل فخمه وتحت غطاء التستر... يتبع
احمد
احمد عدد التعليقات : 753
منذ 31 دقيقة
سبق ان اشرت لاقتراح سيقضي على التستر....
اما ما يجري الآن فهو بنظري خلطبيطا.. و اتمنى ان اكون انا الدلخ
احمد
احمد عدد التعليقات : 753
منذ 29 دقيقة
ثبتو الخبر حتى نعلق اكثر..

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أحدث التعليقات

ابو غمار
طيب
احمد
بورعي عاوز يدوأأ..
ابو عمار
جزاه الله خير
ع. س. ع
ارفع مضلمتي إلى من قذف امي صاحب التعليق عالمي فوق الطواقي إلى جبار السماوات والأرض واسأل الله ان يأخذ حقي منة وحق أمي العفيفة...
غييييوووورررر
اللهم إحفظ مجتمعنا من الفساد والمجون والإختلاط والإنحلال

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