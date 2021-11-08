5 خطوات لتصحيح الوضع المخالف لنظام مكافحة التستر التجاري

الرياض (صدى):
أوضح البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري آلية وإجراءات وخطوات قيام المخالف للنظام من تصحيح أوضاعه.
ونشر البرنامج، عبر حسابه الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع تويتر، إنفوجراف، أوضح خلاله خطوات تصحيح الأوضاع على النحو التالي:
_ تسجيل الدخول لموقع وزارة التجارة والانتقال لبوابة النفاذ الوطني
_ اضغط على اختيار "تقديم طلب تصحيح" من الصفحة الرئيسية.
_ اختر "خيار التصحيح" وقم بإدخال البيانات الشخصية وبيانات المنشآة والأطراف المتضمنة.
_قم بمراجعة الطلب وإشعار المتقدم عند القبول المبدئي لاستكمال الإجراءات خلال 90 يومًا
_استيفاء المتطلبات لاكتمال عملية التصحيح.