بالفيديو .. فجر السعيد : حوبة البحرين أصابت رئيس تونس الأسبق "المرزوقي"

خالد الظفيري (صدى):
انتقدت الإعلامية الكويتية، فجر السعيد، التصريحات التي أدلى بها الرئيس التونسي الأسبق، المنصف المرزوقي، ضد البحرين.
وأعلنت "السعيد" أن المحكمة التونسية أصدرت مذكرة دولية بحق"المرزوقي"، مشيرة إلى مقطع فيديو يظهر فيه الأخير وهو يهاجم النظام البحريني مرددًا:"البحرين حرة حرة .. والخليفة على بره".
وعلقت "السعيد" على المقطع مؤكدة أن حوبة البحرين أصابت الرئيس التونسي الأسبق، وذلك بحسب ما ذكرته على حسابه بموقع "تويتر".
ولفتت إلى أن القول بهذه التصريحات حولت "المرزوقي" من رئيس دولة إلى عدو "تونس" ومطلوب للعدالة، داعية الرئيس الأسبق إلى التوقف عن مهاجمة "البحرين" مضيفة أن من يتحرش بالبحرين سيضيع.