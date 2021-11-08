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بالفيديو .. فجر السعيد : حوبة البحرين أصابت رئيس تونس الأسبق "المرزوقي"

منذ 11 ساعة
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بالفيديو .. فجر السعيد : حوبة البحرين أصابت رئيس تونس الأسبق "المرزوقي"

خالد الظفيري (صدى):
انتقدت الإعلامية الكويتية، فجر السعيد، التصريحات التي أدلى بها الرئيس التونسي الأسبق، المنصف المرزوقي، ضد البحرين.

وأعلنت "السعيد" أن المحكمة التونسية أصدرت مذكرة دولية بحق"المرزوقي"، مشيرة إلى مقطع فيديو يظهر فيه الأخير وهو يهاجم النظام البحريني مرددًا:"البحرين حرة حرة .. والخليفة على بره".

وعلقت "السعيد" على المقطع مؤكدة أن حوبة البحرين أصابت الرئيس التونسي الأسبق، وذلك بحسب ما ذكرته على حسابه بموقع "تويتر".

ولفتت إلى أن القول بهذه التصريحات حولت "المرزوقي" من رئيس دولة إلى عدو "تونس" ومطلوب للعدالة، داعية الرئيس الأسبق إلى التوقف عن مهاجمة "البحرين" مضيفة أن من يتحرش بالبحرين سيضيع.

 

تونس
تويتر
البحرين
فجر السعيد
المنصف المرزوقي

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 54954
منذ 27 دقيقة
هذا طرطور اهبل لا يعرف وين تقع البحرين ولا يعرف ال خليفه وردد ما يقوله الخونه اتباع المجوس

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أحدث التعليقات

ابو عمار
طيب
ابو عمار
اوكي
ابوجواد
شاطر شطور شطرطر
ابو عمار
طيب
ابو عمار
اخذو الاموال وسفروه على حمار اعرج

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