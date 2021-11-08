محمد البكيري: قرعة الكأس صعبت على الاتحاد المهمة

ماجد محمد (صدى):
توقع الإعلامي الرياضي، محمد البكيري، أن تكون قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين بها صدامات ثقيلة متوقعة في دور الدور الـ 8 من البطولة.
وتوقع "البكيري" أن يكون البطل فريق غير جماهيري، لافتا إلى أن الكثيرين يرون أن القرعة منحت الاتحاد حظوظا أفضل أو أسهل من أقرانه من الأندية الجماهيرية، وذلك وفقا لما ذكره في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر".
وأكد أن الاتحاد في مهمة صعبة لأن جميع مبارياته خارج أرضه، ويعاني أمام الفرق التي تغلق ملعبها، فضلا عن أنه خرج من أمام أندية الفتح والفتح والطائي في آخر 3 كؤوس.