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محمد البكيري: قرعة الكأس صعبت على الاتحاد المهمة

منذ 3 ساعات
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محمد البكيري: قرعة الكأس صعبت على الاتحاد المهمة

ماجد محمد (صدى):

توقع الإعلامي الرياضي، محمد البكيري، أن تكون قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين بها صدامات ثقيلة متوقعة في دور الدور الـ 8 من البطولة.

وتوقع "البكيري" أن يكون البطل فريق غير جماهيري، لافتا إلى أن الكثيرين يرون أن القرعة منحت الاتحاد حظوظا أفضل أو أسهل من أقرانه من الأندية الجماهيرية، وذلك وفقا لما ذكره في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر".

وأكد أن الاتحاد في مهمة صعبة لأن جميع مبارياته خارج أرضه، ويعاني أمام الفرق التي تغلق ملعبها، فضلا عن أنه خرج من أمام أندية الفتح والفتح والطائي في آخر 3 كؤوس.

الاتحاد
الفتح
نادي الاتحاد
الطائي
قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين

التعليقات

ط 🍹🍹🍹
ط 🍹🍹🍹 عدد التعليقات : 185
منذ ساعة
أفا يا محمد اعرفك منصف وصريح في تحليلاتك لكن تغلايدك هاذي
طلعت شمال بصراحة مجموعة الاهلي والنصر والشباب والهلال هي
ألأصعب وألأقوى وإللي رايح يوصل للمباراة النهائية منهم رايح يكون
هو بطل الكأس .

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