شاهد.. جوميز يزور الدرعية مرتديا الزي السعودي

طلال الغامدي (صدى):
زار النجم بافيتيمبي جوميز، مهاجم نادي الهلال، اليوم الدرعية، من أجل مشاهدة معالمها الأثرية التي يعود تاريخها لآلاف السنين.
ونشر جوميز صورة له أثناء زيارته الدرعية ظهر خلالها وهو يرتدي الزي السعودي . وعلق قائالا: "أنا أستغل عطلتي لزيارة هذا المكان الرائع , تعلمت الكثير عن تاريخ البلد وتطوره من هذا المركز.
وأضاف: "شكرا للمرشدين على احترافهم وترحيبهم.. كان رائع أدعوك لاكتشافه أو إعادة اكتشافه."
وتمثل الدرعية رمزاً وطنياً بارزاً في تاريخ السعودية، فقد ارتبط ذكرها بالدولة السعودية الأولى، ونشأت الدرعية على ضفاف وادي حنيفة وارتبطت به حضارياً وبيئياً مما أوجد نوعاً من التفاعل الإيجابي بين الإنسان والبيئة.