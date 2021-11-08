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ردة فعل فتاة بعد تشبيهها بلاعب الهلال قوميز
منذ 14 ساعة
2275
1
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التعليقات
ابو عمار
عدد التعليقات : 54964
منذ ساعة
الشبه واضح بينكم
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أحدث التعليقات
ابو سعود
الصراحة ماقصرت بس اسعار التذاكر غاليه اذا بتروح خمسة اشخاص والمفترض تقل الى النصف على الاقل في كل شيء بالموسم لدعم السياحه والترفيه وخاصة...
سند
اجل مثلنا حتى حليب الاطفال عليه ضريبة وحنا اغنى بلد بالعالم
بووليد
اجل ابدأ بأبناءك خلهم يشتغلون عمال يامطبل ياشبيح
عادل
حسب قناة الجزيرة القطرية الحوثي يتقدم في مأرب وبات يسيطر على خمس مدن
ط 🍹🍹🍹
اقول طير وانطم بس مجموعة تضم الاهلي والنصر والشباب والهلال هي المجموعة النارية والحديديه إيش بقى للإتحاد من عراقيل ولا شي والاتحاد إذا ما...
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