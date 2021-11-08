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النصر ينفي تصاريحات امين اتحاد كرة القدم

منذ ساعة
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النصر ينفي تصاريحات امين اتحاد كرة القدم

نواف السالم (صدى):
رد نادي النصر على ما ذكره أمين عام الاتحاد السعودي لكرة القدم الأستاذ إبراهيم القاسم في أحد البرامج بالأمس.

وذكر النصر:" نود إدارة نادي النصر إيضاح التالي.. أولًا: لم يطرح خيار تأجيل مباراة الفيحاء علينا في نادي النصر إطلاقا، وبما أن الأمين العام يثق في احترافيته، فننتظر منه أن يظهر لنا الخطاب أو الإيميل المرسل، أو محضر الاجتماع الذي تم، أو أي دليل آخر على أنه قدم هذا العرض".

وأضاف:"ثانيًا: تأجيل وتعديل مواعيد مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان ليس من اختصاص الاتحاد السعودي لكرة القدم، بل من اختصاص لجنة المسابقات في رابطة دوري المحترفين، ولم يحدث معهم أي تواصل في هذا الخصوص".

وتابع:"فما علاقة الأمين العام للاتحاد السعودي في هذا الأمر؟ وكيف يتدخل في عمل منظومة أخرى لا ينتمي إليها؟ ونحن نوضح هذه الجزئية، فإننا نؤكد تحفظنا الكبير على مواقف الأمين العام ضد نادي النصر في أحداث كثيرة، خصوصا على المستوى القاري، وسيأتي الوقت المناسب للحديث عنها".

 

 

النصر
دوري المحترفين
الفيحاء
مواقف
اتحاد القدم

التعليقات

ع. س. ع
ع. س. ع عدد التعليقات : 2956
منذ 12 دقيقة
هذا ما هو القاسم ذنبهم الذي وقف موقف الحقد ضد الهلال في آسيا النسخة السابقة وأخرج الزعيم بمؤامراتة لكي يمهد الطريق لفقير آسيا لكن ربك بالمرصاد اخرجهم مايكون رمز العدالة،،، الآسيوية صعبة قوية

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أحدث التعليقات

زعيم اااسيا
بالنسبه للجمهور الهلال كل سنه وحنا نسلى ونعمر قلوبنا بالمنصات والبطولات وللمعلوميه وجد النصر بالدوري لكي نضحك ونطقطق عليكم لاتكون حساس مره كمل يامحامي...
ع. س. ع
الحكم المحلي اثبت فشلة فاثبت انت نجاحك أو تكونون في خندق واحد من الفشل
ع. س. ع
من راح للفقر يستاهل ما يجية،،، الآسيوية صعبة قوية
ع. س. ع
هذا ما هو القاسم ذنبهم الذي وقف موقف الحقد ضد الهلال في آسيا النسخة السابقة وأخرج الزعيم بمؤامراتة لكي يمهد الطريق لفقير آسيا لكن...
ع. س. ع
تسلو بالخرقة والجدار وقصاصات الجرايد والزعيم يتسلى بأعتلاء المنصات وبالبطولات ورفع الكؤوس المحلية والقارية،،، فرق بين الصغير والكبير،، وفعلاً،،، الآسيوية صعبة قوية

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