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شاهد.. اللمسات الأخيرة لتجهيزات ميدان "الفورمولا 1" التي تستضيفها جدة 

منذ 4 ساعات
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شاهد.. اللمسات الأخيرة لتجهيزات ميدان "الفورمولا 1" التي تستضيفها جدة 

جدة (صدى):
أظهر مقطع فيديو، اللمسات الأخيرة لتجهيزات ميدان "الفورمولا 1" التي تستضيفها مدينة جدة بعد 24 يوماً بمشاركة 10 فرق عالمية.

يذكر أن الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، الجهة المسؤولة عن تنظيم وترويج جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1، أعلن عن إحياء نجم الغناء العربي محمد حماقي لأولى الحفلات الغنائية مساء الجمعة الموافق 3 ديسمبر عقب حصة التجارب الحرة.

وذلك ضمن الفعاليات الترفيهية المصاحبة للنسخة الأولى من جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1، والتي تستضيفها حلبة كورنيش جدة خلال الفترة من 3 – 5 ديسمبر المقبل.

 

 

 

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