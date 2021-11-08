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إيداع معاشات "الضمان الاجتماعي" لشهر ربيع الآخر

منذ ساعتين
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إيداع معاشات "الضمان الاجتماعي" لشهر ربيع الآخر

الرياض (صدى):

أودعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية معاشات "الضمان الاجتماعي" لشهر ربيع الآخر لمستفيدات ومستفيدي الضمان الاجتماعي في الحسابات البنكية للمستفيدات والمستفيدين بشكل مباشر، حيث اشتملت على المعاش الأساسي والمساعدات النقدية للغذاء وتسديد فواتير الكهرباء.

وتسعى الوزارة إلى تمكين مستفيدي الضمان الاجتماعي عبر تزويدهم بالممكنات التي تساعدهم في الاعتماد على الذات وذلك من خلال تأهليهم ونشر ثقافة العمل لديهم، وتحفيزهم بما يتوافق مع قدراتهم ومهاراتهم، حيث مكنت أكثر من 2000 مستفيد حصلوا على تمويل لإنشاء المشاريع الريادية، إضافة إلى تقديم فرص وظيفية متنوعة لأكثر من 7000 مستفيد.

يذكر أن هذا التمكين جاء عبر شراكات عقدتها الوزارة مع القطاعين الخاص وغير الربحي، وذلك في سياق خططها الرامية لبناء علاقات إستراتيجية تبادلية متكاملة مع مختلف الجهات المؤسسات في جميع القطاعات لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين والإسهام في تحقيق مستهدفات الخطط التنموية.

التعليقات

عندما يغيب المساء
عندما يغيب المساء عدد التعليقات : 83595
منذ ساعة
طيب

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أحدث التعليقات

زعيم اااسيا
بالنسبه للجمهور الهلال كل سنه وحنا نسلى ونعمر قلوبنا بالمنصات والبطولات وللمعلوميه وجد النصر بالدوري لكي نضحك ونطقطق عليكم لاتكون حساس مره كمل يامحامي...
ع. س. ع
الحكم المحلي اثبت فشلة فاثبت انت نجاحك أو تكونون في خندق واحد من الفشل
ع. س. ع
من راح للفقر يستاهل ما يجية،،، الآسيوية صعبة قوية
ع. س. ع
هذا ما هو القاسم ذنبهم الذي وقف موقف الحقد ضد الهلال في آسيا النسخة السابقة وأخرج الزعيم بمؤامراتة لكي يمهد الطريق لفقير آسيا لكن...
ع. س. ع
تسلو بالخرقة والجدار وقصاصات الجرايد والزعيم يتسلى بأعتلاء المنصات وبالبطولات ورفع الكؤوس المحلية والقارية،،، فرق بين الصغير والكبير،، وفعلاً،،، الآسيوية صعبة قوية

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